Entregan Moto de la Rifa Solidaria de la Unión de Productores Agrícolas del Centro Zacatecano

Lo Recaudado se Destinará a la Compra de Camioneta 4×4

Julio Ambriz Alfaro, productor de San Ramón, Villa de Cos, recibió la motocicleta que ganó en la rifa solidaria organizada por la Unión de Productores Agrícolas del Centro Zacatecano y el colectivo de buscadoras Las Escarabajo, que destinarán los recursos recaudados a la compra de una camioneta 4×4 para sus jornadas de búsqueda en campo.

Durante la última semana, las y los organizadores instalaron un módulo de venta de boletos en el Centro Histórico de Zacatecas para reunir fondos y sumar a la ciudadanía a esta iniciativa. La noticia de que había ganado se le comunicó a Julio mediante una videollamada y posteriormente se trasladó para recibir su premio.

El boleto ganador fue el número 341, seleccionado con base en el segundo premio de la Lotería Nacional, luego de que el correspondiente al premio mayor no hubiera sido vendido.

Más allá de la entrega de la motocicleta, la rifa fue destinada para atender una necesidad que enfrentan las integrantes de Las Escarabajo durante sus recorridos para localizar a personas desaparecidas. Actualmente, las buscadoras dependen de vehículos que les prestan personas u organizaciones solidarias con su causa para trasladarse a los lugares donde realizan las búsquedas.

Contar con una unidad 4×4 propia les permitiría disponer de un vehículo para salir a campo, donde las condiciones de los caminos pueden dificultar el acceso a determinadas zonas. La compra dependerá de los recursos que logren reunir mediante esta actividad solidaria.

Al recibir las llaves de la motocicleta, Ambriz Alfaro agradeció a quienes organizaron la rifa y a las madres buscadoras, y expresó su deseo de que el dinero recaudado les sea útil para continuar con su labor.

Las organizadoras, representadas por Ely Araiza, también agradecieron a quienes compraron boletos y apoyaron la iniciativa, con la que buscan conseguir recursos para contar con mejores condiciones de traslado durante las jornadas de búsqueda.