Exintegrantes de la 4T se Suman al PAN

Acción Nacional Quiere Mantener Alianzas con PRI y PRD: Varela

Integrantes de Morena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) anunciaron su adhesión al Partido Acción Nacional (PAN) en Zacatecas, en un acto encabezado por el dirigente estatal Aldo Pérez y el coordinador estatal del proyecto, Miguel Varela Pinedo, quienes llamaron a construir una alianza rumbo a las elecciones de 2027.

Entre quienes hicieron pública su salida de otras expresiones políticas estuvieron Osvaldo Acuña Deina, regidor de Morelos; León Dan de la Rosa, identificado como dirigente de Morena en Pánuco; Kate Hernández Ortiz, quien participaba en el Partido Verde en Genaro Codina, y Enrique Márquez Salcedo, relacionado con las juventudes de Morena en la capital. También se sumó el profesor Elazar Zúñiga, quien señaló que en 2024 había apoyado el proyecto de Claudia Sheinbaum.

Osvaldo Acuña afirmó que presentó formalmente su renuncia a Morena y aseguró que continuará como regidor de Morelos, ahora desde las filas del PAN. Criticó a la dirigencia de su anterior partido y sostuvo que decidió cambiar de plataforma porque, a su juicio, el proyecto dejó de responder a las necesidades del país.

Kate Hernández, por su parte, dijo que dejó el Partido Verde porque no encontró espacios suficientes para impulsar las causas de las juventudes. Enrique Márquez también cuestionó el rumbo de Morena en Zacatecas y acusó a sus dirigentes de cerrar el diálogo y dar prioridad a intereses de grupo.

Durante el encuentro, los participantes señalaron que provenían de distintos municipios, entre ellos Genaro Codina, Villa García, Loreto, Pinos, Morelos, Pánuco, Calera, Guadalupe y Zacatecas capital. La dirigencia panista presentó las adhesiones como parte de una estrategia para sumar a personas que anteriormente respaldaron otras opciones políticas.

Miguel Varela sostuvo que el proyecto está abierto a militantes de otros partidos y a distintos sectores de la población, entre ellos campesinos, mineros, productores de frijol, migrantes y trabajadores de la educación. También mencionó la intención de mantener alianzas con el PRD y el PRI, además de invitar a otras fuerzas políticas a sumarse.

El coordinador panista afirmó que su objetivo es competir por el gobierno estatal en 2027 y criticó a la administración encabezada por Morena. Durante su intervención, aludió a hechos de violencia registrados en Zacatecas y sostuvo que la ciudadanía debe valorar su voto en las próximas elecciones.

Cuestionado sobre si las adhesiones se traducirán en candidaturas o cargos dentro del partido, Aldo Pérez respondió que quienes se integran encontrarán espacios para participar en la toma de decisiones, pero no detalló si ya existen acuerdos sobre posiciones electorales.

Las incorporaciones se anunciaron en una conferencia de prensa realizada este sábado 10 de octubre, en la que los nuevos integrantes expresaron su respaldo al PAN y su intención de participar en el proyecto político que busca disputar el gobierno de Zacatecas el próximo año.