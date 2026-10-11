Generación 2026 de la UA de Enfermería Registra los Resultados más Altos de la UAZ en el EGEL PLUS Desde 2018

Con 65 estudiantes con desempeño sobresaliente y 217 sustentantes aprobados, la generación 2026 de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), obtuvo los resultados más altos registrados por la Unidad Académica de Enfermería (UAE) desde 2018, año en que las generaciones completas comenzaron a presentar el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL PLUS) de Enfermería.

De acuerdo con el reporte correspondiente a los 278 sustentantes, el 78.06 por ciento aprobó el examen, mientras que el 54.68 por ciento alcanzó un nivel de desempeño satisfactorio y el 23.38 por ciento obtuvo un nivel sobresaliente.

Uno de los resultados más destacados corresponde a los 65 estudiantes que alcanzaron el nivel de desempeño sobresaliente, quienes recibirán el Premio Nacional de Excelencia EGEL CENEVAL, reconocimiento que se otorga anualmente en un evento nacional a quienes obtienen resultados sobresalientes en esta evaluación.

Estos resultados colocan a los integrantes de la Generación 2026 entre los estudiantes cuyo desempeño académico destaca a nivel nacional y representan, para la Unidad Académica de Enfermería, un indicador del nivel de preparación con el que sus egresados concluyen su formación profesional.

La aplicación del EGEL PLUS a generaciones completas, a partir de 2018, permite a la Unidad Académica conocer el nivel de conocimientos y competencias de sus estudiantes al concluir la licenciatura, así como analizar los resultados de su formación e identificar áreas de oportunidad para continuar trabajando en la calidad educativa.

El resultado también reconoce el trabajo realizado por las y los docentes de la Licenciatura en Enfermería, cuya labor de enseñanza, preparación y acompañamiento contribuye a la formación profesional de los estudiantes y al desempeño que alcanzan en esta evaluación nacional.

Para la Unidad Académica de Enfermería, las cifras obtenidas por la Generación 2026 representan un resultado histórico y, al mismo tiempo, una referencia para continuar fortaleciendo la preparación de las futuras generaciones de profesionales de la enfermería.

Con 65 estudiantes en nivel sobresaliente y 217 aprobados, la generación 2026 deja los registros más altos alcanzados por la Unidad Académica de Enfermería de la UAZ desde que las generaciones completas presentan el EGEL PLUS. (Texto y e imagen: UAE/Revisión: Pamela Girón)