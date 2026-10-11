Mantengo Firmes mis Aspiraciones Originales: Ulises Mejía Haro

Rechaza Registrarse en Coordinación Distrital Federal o Municipal

“No me registré para disputar una coordinación distrital federal y tampoco lo haré por una municipal. El objetivo es otro, y ustedes lo saben: regresarle la grandeza a Zacatecas. Ese objetivo sigue más firme que nunca”, afirmó Ulises Mejía Haro durante los encuentros que sostiene con sus estructuras territoriales en distintas regiones del estado.

Tal como lo anunció en conferencia de prensa, el legislador federal con licencia mantiene una intensa gira estatal para fortalecer los equipos de Un Movimiento Honesto, refrendar su respaldo a los integrantes de su estructura y escuchar sus planteamientos sobre el futuro del proyecto político.

En los últimos días ha sostenido reuniones con representantes de 31 municipios, correspondientes a las regiones de Jerez, Tlaltenango, Sombrerete, Jalpa, Loreto, Zacatecas, Río Grande, Fresnillo y Ojocaliente. Los recorridos continuarán por otras regiones del estado e incluirán encuentros con la comunidad migrante zacatecana en el exterior.

Ante sus simpatizantes, Mejía Haro reiteró que las decisiones sobre el rumbo del movimiento no serán personales ni unilaterales, sino que deberán construirse junto con quienes han participado en su conformación y crecimiento.

“Este movimiento creció gracias a ustedes y son ustedes quienes decidirán el rumbo del mismo. Seguiremos caminando juntos, porque aquí lo más importante es respetar la voluntad de la gente”, expresó.

Mejía Haro sostuvo que mantiene firmes sus aspiraciones originales y que continuará trabajando de la mano de sus estructuras, sin apartarse del objetivo que dio origen al movimiento.

Finalmente, aseguró que seguirá recorriendo Zacatecas, fortaleciendo la organización territorial y dialogando con sus integrantes antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro político del proyecto, reiterando que será la gente quien determine los siguientes pasos de Un Movimiento Honesto.