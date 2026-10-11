María del Carmen Salinas Renuncia a la Secretaría de Administración

Buscará Coordinación Municipal de la 4T en Guadalupe

María del Carmen Salinas Flores anunció su renuncia a la Secretaría de Administración del Gobierno de Zacatecas y dio a conocer su intención de participar en el proceso interno de Morena para definir la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guadalupe, rumbo a las elecciones de 2027.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la ahora exfuncionaria informó que cierra un ciclo en la administración pública estatal, al tiempo que agradeció al gobernador David Monreal Ávila la oportunidad de encabezar la dependencia.

Salinas también reconoció al personal de la Secretaría de Administración, así como a directores, subsecretarios y trabajadores de base, confianza y contrato, por el trabajo realizado durante su gestión. De igual manera, destacó la coordinación con otras dependencias estatales y el diálogo con la representación sindical.

“Hoy cierro este ciclo de la administración pública con mucha gratitud. Iniciaré, por supuesto, en los próximos días un proyecto muy importante, un proyecto nuevo que siempre estaré con el compromiso de poder servir a mi estado”, expresó en el mensaje.

Su salida del gabinete estatal coincide con la apertura del registro de Morena para quienes buscan encabezar las coordinaciones municipales del partido, un proceso que comenzó el 8 de octubre y concluirá el próximo día 18.

La convocatoria establece que la selección de los perfiles se realizará mediante encuestas y que los resultados de los registros aprobados se publicarán a más tardar el 31 de diciembre de este año.

Las coordinaciones forman parte de la organización de Morena rumbo al proceso electoral de 2027. Aunque no representan formalmente una candidatura, estos espacios son parte de la ruta interna del partido para definir sus perfiles políticos en los municipios.

Salinas no precisó en su mensaje los detalles del nuevo proyecto que emprenderá, aunque su registro para la coordinación municipal de Guadalupe la coloca entre los perfiles que buscan participar en la definición interna de Morena para ese municipio.