Operativo de Protección Civil Atiende a Personas en Situación de Calle Ante Bajas Temperaturas

Entrega Cobijas e Insumos Calientes y Ofrece Traslado a Albergue

Ante las bajas temperaturas registradas en la capital zacatecana, la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento mantiene un operativo para brindar atención a personas en situación de calle y ofrecerles un espacio donde puedan resguardarse del frío.

Por instrucciones del alcalde Miguel Varela Pinedo, el personal realiza acciones de asistencia para acercar a esta población la posibilidad de trasladarse a un albergue, principalmente ante las condiciones climáticas que pueden representar un riesgo para quienes pasan la noche a la intemperie.

En los casos en que las personas deciden no acudir al refugio, los elementos les proporcionan cobijas e insumos calientes para ayudarles a enfrentar las bajas temperaturas. De esta manera, la atención se mantiene incluso cuando rechazan trasladarse a un espacio de resguardo.

El Ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a personas que se encuentren en situación de calle y puedan necesitar apoyo durante esta temporada de frío. Para solicitar la intervención de Protección Civil, está disponible el número telefónico 492 491 0974.