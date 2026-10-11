Rechazan que Jubilaciones Sean Causa de la Crisis en la UAZ

Piden a la Presidenta Rechazar Intentos de Engaño Sobre Finanzas de la Institución

La crisis financiera de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) no debe atribuirse a las jubilaciones ni a los trabajadores que están por retirarse, sostuvo el grupo político-académico Universitario Francisco García Salinas, que señaló como causas la insuficiencia del subsidio público, el gasto en la alta burocracia y presuntas irregularidades en la nómina universitaria.

En un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al pueblo de Zacatecas y a la comunidad universitaria, el grupo advirtió que las revisiones a los sistemas de pensiones de las universidades públicas no deben utilizarse para justificar recortes a las prestaciones del personal de la UAZ.

La organización cuestionó las interpretaciones que, a su juicio, se han hecho del mensaje de la mandataria federal sobre los sistemas de jubilaciones y pensiones de distintas universidades del país. Afirmó que se pretende presentar a los jubilados como responsables de la crisis financiera de la institución y equiparar sus prestaciones con las llamadas pensiones doradas de altos funcionarios públicos.

El documento también señala que el rector presentó ante el Consejo Universitario el proyecto de presupuesto de la institución, aprobado por ese órgano, en cuya disposición general número nueve se plantea presentar una alternativa viable y sostenible para el sistema de pensiones y jubilaciones, con la anuencia de la dirigencia sindical.

Como parte de sus argumentos, el grupo expuso que el subsidio federal presupuestado para 2026 asciende a mil 960 millones 413 mil 141 pesos. Al considerar una matrícula aproximada de 45 mil estudiantes, calculó una inversión anual de 43 mil 564 pesos por alumno.

En contraste, señaló que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibe el equivalente a 165 mil 422 pesos anuales por estudiante, mientras que en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la cifra alcanza los 134 mil 371 pesos. Con estos datos, sostuvo que el financiamiento federal por alumno para la UAZ es considerablemente menor al de otras instituciones públicas.

Sobre los recursos estatales, el pronunciamiento acusó que el Gobierno de Zacatecas históricamente no ha entregado en su totalidad el impuesto destinado a la Universidad, correspondiente al 10 por ciento de diversas contribuciones y contemplado en los artículos 83 al 90 de la Ley de Hacienda del Estado. Para el ejercicio fiscal de 2026, indicó, se estima una recaudación de 311 millones 849 mil 327 pesos por este concepto.

El grupo también atribuyó parte de los problemas financieros a una nómina abultada de funcionarios, la duplicidad de funciones y los salarios y prestaciones que calificó como excesivos e ilegales. Como ejemplo, mencionó el pago de primas de antigüedad que, aseguró, pueden rondar los 600 mil pesos.

Además, denunció presuntas promociones laborales irregulares durante los procesos electorales universitarios, la contratación de personal docente por vínculos familiares o políticos, el pago de prestaciones que algunos trabajadores habrían vendido previamente y la existencia de centros de investigación sin resultados o impacto social suficiente.

De acuerdo con el pronunciamiento, estas prácticas se han acumulado durante al menos dos décadas y deben considerarse al analizar el origen de la crisis, en lugar de responsabilizar al personal jubilado o próximo a jubilarse.

La organización sostuvo que las jubilaciones constituyen derechos adquiridos y advirtió que cualquier afectación podría contravenir el contrato colectivo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. Por ello, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum no dejarse llevar por lo que calificó como intentos de engaño sobre la situación financiera de la universidad.

El documento fue fechado el 8 de octubre de 2026 y suscrito por el grupo Universitario Francisco García Salinas de la UAZ.