Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas Realiza Taller de Tanatología y Psicología Para Víctimas Indirectas

“Unidos Hasta Encontrarles”

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas brinda atención integral, humana, cercana y efectiva. Además, reafirma su compromiso y responsabilidad de coordinar esfuerzos institucionales en la búsqueda de personas.

El Gobierno de Zacatecas que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, desarrolló la primera Jornada de Tanatología y Psicología denominada “Unidos hasta encontrarles”.

La actividad se desarrolló este fin de semana en las instalaciones de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Gobierno de Zacatecas, y el taller fue impartido por personal especializado.

Se habló sobre el duelo y sus etapas, por lo que las personas participantes se sintieron escuchadas y ello les permitió vivir y sentir que no están solas y que su red de apoyo es fundamental. En ese sentido, compartieron experiencias y se desahogaron acerca de lo que han vivido.

Asimismo, durante la jornada de información y acompañamiento se llevaron a cabo dinámicas que permitieron honrar a sus seres queridos y manejar la empatía con técnica en pareja.

Con acciones como estas, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, brinda acompañamiento a familiares de personas reportadas desaparecidas y no localizadas; además reafirma su compromiso y responsabilidad de coordinar esfuerzos institucionales, impulsar la colaboración con autoridades y colectivos, y garantizar una atención humana, cercana y efectiva.