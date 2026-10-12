Desconoce PVEM Relación con la Neopanista Kate Hernández Ortiz

“No Tiene Nada que ver con Nuestro Partido”

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Zacatecas negó que Kate Hernández Ortiz sea regidora, militante o simpatizante de esa fuerza política, luego de que la joven anunciara su incorporación al Partido Acción Nacional (PAN) durante un acto realizado el sábado 10 de octubre.

Miriam Vázquez, secretaria general del PVEM en el estado, aclaró que Hernández Ortiz no ocupa un cargo de representación popular ni mantiene vínculos actuales con el partido.

“Actualmente ni siquiera es regidora, no es simpatizante, no es militante, no tiene nada que ver con nuestro partido”, expresó.

Durante el anuncio de adhesiones al PAN, Kate Hernández señaló que durante un tiempo participó en el Partido Verde en Genaro Codina, donde buscó impulsar causas relacionadas con las juventudes. Sin embargo, afirmó que decidió cambiar de proyecto al considerar que necesitaba una plataforma con mayor apertura para la participación de las personas jóvenes.

“Hoy tomo la decisión firme de llevarme al PAN porque veo aquí una plataforma de puertas abiertas con propuesta, visión y compromiso que nuestro estado necesita urgentemente”, manifestó.

La joven llamó a otras personas de su generación a involucrarse en la política y sostuvo que su incorporación busca aportar trabajo y nuevas ideas al proyecto panista.

Por su parte, Vázquez afirmó que el Partido Verde mantiene fortalecidos sus cuadros y liderazgos municipales, y adelantó que buscará consolidar su presencia rumbo a las elecciones de 2027.

“La verdad es que el Partido Verde dará muchas sorpresas en esta próxima elección”, señaló la secretaria general.