FGJEZ Promueve el Cuidado de la Salud Mental y el Bienestar Emocional Entre Estudiantes

Reconocer nuestras emociones, aprender a expresarlas y comprender cómo influyen en nuestras decisiones es fundamental para el bienestar emocional. Por ello, la FGJEZ llevó al Colegio Idaltu la conferencia “La Salud Mental, las Emociones y la Toma de Decisiones”, dirigida a estudiantes de sexto grado de primaria y secundaria.

A través de dinámicas y actividades, las niñas, niños y adolescentes aprendieron a identificar sus emociones, comprender cómo influyen en su vida diaria y reconocer la importancia de contar con redes de apoyo.

Durante la jornada, desarrollada por la Unidad de Vinculación Ciudadana de la FGJEZ, se utilizaron herramientas como la “Tabla Periódica de las Emociones” y el “Termómetro Social”, promoviendo espacios de aprendizaje, confianza y expresión emocional.

Porque aprender a identificar lo que sentimos, expresarlo y saber cuándo pedir ayuda también es una forma de cuidarnos.