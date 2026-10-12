Gratis Tienda: Aportación Solidaria y Hasta Cinco Artículos por Persona

Solidaridad y Colaboración Comunitaria

La Gratis Tienda en Zacatecas estableció una serie de reglas para organizar el intercambio solidario de artículos y procurar que los productos disponibles lleguen a quienes los necesitan.

De acuerdo con los lineamientos difundidos por el proyecto, las personas que ingresen deberán realizar una aportación solidaria mínima de 20 pesos, aunque también pueden contribuir con una hora de voluntariado, un garrafón de agua purificada o algún servicio, como terapia, consulta médica, clases o manicure.

Cada visitante puede llevarse hasta cinco artículos, exclusivamente para uso personal, por lo que está prohibido tomarlos para venderlos o acumularlos. Si una persona no encuentra algún producto de su agrado, puede solicitar la devolución de su aportación económica.

Las reglas también establecen que quienes sean sorprendidos robando o incumpliendo los principios del proyecto perderán definitivamente el acceso a la tienda.

La iniciativa busca promover la solidaridad y la colaboración comunitaria mediante el acceso a bienes de uso cotidiano, con la participación de personas que donan artículos, ofrecen servicios o contribuyen con trabajo voluntario.

La Gratis Tienda en Zacatecas abrió sus puertas el pasado 16 de septiembre y se ubica en el edificio conocido como Policlínica, en la calle Reforma número 110, colonia Sierra de Álica, en la capital del estado.

El proyecto también invita a la ciudadanía a conocer sus actividades a través de sus redes sociales, donde se encuentra como @GratisTiendaZac.