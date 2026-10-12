Morismas de Vetagrande Cierran con Saldo Blanco

Durante el fin de semana se llevó a cabo la celebración de las tradicionales morismas en el municipio de Vetagrande, una de las festividades más antiguas, a la par de las reconocidas morismas de Bracho.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, se implementaron operativos para atender cualquier incidente. Se brindaron atenciones por lesiones menores y, por fortuna, no se registraron heridos de gravedad ni hechos lamentables en esta edición.

La dependencia informó que la organización fue adecuada por parte de quienes realizan la representación. En cuanto a situaciones como el consumo indebido de bebidas alcohólicas o riñas fuera de las batallas en el campo de los moros, se destacó que la celebración concluyó con saldo blanco.