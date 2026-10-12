Movimiento Ciudadano Zacatecas Reúne Distintas Voces Para Promover la Inclusión y la Igualdad de Derechos

Con el Taller “La Fuerza de la Inclusión”

Juan del Real refrendó el compromiso de promover espacios de participación, respeto e igualdad de oportunidades. María Elena Llamas impulsó la realización del encuentro, privilegiando el protagonismo de las distintas carteras de inclusión.

Con el propósito de promover el respeto a la diversidad, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de los derechos humanos, Movimiento Ciudadano Zacatecas llevó a cabo el taller “La Fuerza de la Inclusión”, un espacio de encuentro, sensibilización y diálogo entre representantes de distintos sectores de la sociedad.

La actividad contó con la participación de las carteras estatales de Pueblos Originarios, encabezada por Ana María Pérez; Personas con Discapacidad, representada por Eliseo Ornelas; Derechos Humanos e Inclusión Social, a cargo de Edith Castañón; y Diversidad Sexual, encabezada por Francisco Santoyo, quienes compartieron perspectivas sobre la importancia de construir una sociedad más respetuosa, accesible e incluyente.

Durante la jornada se abordaron los desafíos que enfrentan diversos grupos históricamente discriminados, destacando la necesidad de eliminar las barreras sociales, culturales y de comunicación que limitan el ejercicio pleno de sus derechos.

El encuentro permitió reflexionar sobre la importancia de reconocer las distintas realidades que conforman nuestra sociedad, así como de generar condiciones que favorezcan la participación, la accesibilidad y el respeto a la dignidad de todas las personas.

En su mensaje, el Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, Juan Francisco del Real Sánchez, destacó la importancia de impulsar espacios que promuevan el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la participación de todos los sectores de la sociedad, particularmente de aquellos que históricamente han enfrentado situaciones de discriminación y exclusión.

Por su parte, María Elena Llamas Ramírez, Tesorera Estatal de Movimiento Ciudadano Zacatecas, fue una de las principales impulsoras y organizadoras del encuentro, promoviendo la participación conjunta de las distintas carteras y la generación de espacios orientados al reconocimiento, respeto e igualdad de derechos de los grupos históricamente discriminados.

Su participación en la organización respondió al interés de fortalecer una agenda de inclusión en la que las voces de los representantes de cada sector fueran protagonistas, favoreciendo el diálogo, la sensibilización y el reconocimiento de las necesidades particulares de cada comunidad.

La participación de Ana María Pérez, Eliseo Ornelas, Edith Castañón y Francisco Santoyo permitió abordar la inclusión desde una perspectiva integral, reconociendo que cada sector enfrenta desafíos específicos, pero comparte la necesidad de contar con espacios de participación, respeto y ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, se destacó que la inclusión no debe limitarse al reconocimiento de las diferencias, sino traducirse en acciones que contribuyan a eliminar prejuicios, combatir la discriminación y generar condiciones de igualdad para todas las personas.

El taller permitió reunir distintas experiencias y perspectivas en torno a una causa compartida: avanzar hacia una sociedad donde la diversidad sea respetada y donde ninguna persona encuentre obstáculos para participar plenamente por motivos de origen, condición, identidad o cualquier otra característica personal.

Con la realización de “La Fuerza de la Inclusión”, Movimiento Ciudadano Zacatecas dio continuidad a sus actividades de formación y sensibilización en materia de derechos humanos, promoviendo el trabajo conjunto de sus distintas áreas y el reconocimiento de la diversidad como parte fundamental de la vida social y comunitaria.

La inclusión comienza con el respeto, se fortalece con la empatía y se hace efectiva cuando todas las personas pueden participar en igualdad de condiciones.