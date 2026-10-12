Perredistas Plantean Competir sin Alianzas en 2027

Llaman a Fortalecer el Partido en Lugar de Respaldar Proyectos Ajenos

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Zacatecas busca competir con candidatos propios por la gubernatura en 2027. Así lo plantearon alcaldes y dirigentes municipales durante una reunión en la que también refrendaron su respaldo a Néstor Santacruz, dirigente estatal del partido.

En el encuentro, al que asistieron más de 45 representantes municipales, los liderazgos defendieron la capacidad electoral del PRD y señalaron que los gobiernos municipales que actualmente encabeza el partido fueron ganados sin coaliciones con el PRI ni con el PAN.

Rodrigo Ureño, alcalde de Jerez, y Osvaldo Sabag, alcalde de Cañitas de Felipe Pescador y coordinador de alcaldes perredistas, consideraron que esos resultados deben impulsar a la militancia de los 58 municipios a fortalecer la organización y construir una propuesta competitiva para la próxima elección.

Aunque no se anunciaron candidaturas, durante la reunión se mencionaron los perfiles de Ureño y Sabag como posibles opciones competitivas para el proceso electoral. Los participantes insistieron en que las postulaciones deberán definirse mediante los procedimientos internos del partido.

El mensaje también estuvo dirigido a quienes aspiran a una candidatura: los liderazgos llamaron a trabajar en favor del PRD y a concentrar los esfuerzos en fortalecer sus propias siglas, en lugar de respaldar proyectos políticos ajenos.

Santacruz Descarta Dudas Sobre su Permanencia

La reunión también sirvió para que Néstor Santacruz defendiera la legalidad de su permanencia al frente del partido, cuyo periodo, afirmó, concluye en 2028.

El dirigente sostuvo que los procedimientos judiciales relacionados con el PRD se refirieron a la reforma estatutaria y no a la validez de su nombramiento. Aseguró que las resoluciones de las instancias jurisdiccionales federales confirmaron que la determinación del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se apegó a derecho.

Tras su intervención, los dirigentes municipales refrendaron su respaldo a la dirigencia estatal y a la reforma que permitió incorporar a nuevos integrantes a las secretarías de la Dirección Ejecutiva Estatal.

Los participantes señalaron que el partido mantendrá abiertas sus puertas a quienes quieran sumarse a su proyecto y que está dispuesto a competir en solitario o construir alianzas. Sin embargo, insistieron en que la prioridad es fortalecer su estructura y llegar a 2027 con perfiles propios para disputar los principales cargos de elección popular.