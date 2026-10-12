Seguirán las Lluvias en Zacatecas

De Acuerdo con el SMN

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instancia encargada de emitir los pronósticos oficiales sobre lluvias, temperaturas y fenómenos meteorológicos en el país, se esperan más precipitaciones en la capital del estado.

Para la capital zacatecana se prevén lluvias y chubascos durante las próximas 72 horas, con temperaturas máximas de entre 17 y 22 grados Celsius y mínimas de entre 10 y 12 grados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico disponible.

Respecto a la actividad ciclónica en el océano Pacífico, es necesario revisar los avisos vigentes del SMN para determinar si algún sistema tropical podría favorecer el ingreso de humedad hacia Zacatecas. Hasta contar con información oficial actualizada, no es posible asegurar que un huracán tendrá efectos directos en la entidad.

Ante la posibilidad de precipitaciones, se recomienda a la población conducir con precaución, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.