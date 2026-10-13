Brasil: Flávio Bolsonaro Parte con Ventaja

Lula Enfrenta una Difícil Remontada

Análisis de TResearch y Mitofsky coloca al candidato del PL como favorito; los votos de aspirantes eliminados y la movilización electoral pueden definir la presidencia de Brasil.

Brasil.- Flávio Bolsonaro arranca la segunda vuelta presidencial con ventaja sobre Luiz Inácio Lula da Silva y con mejores perspectivas para captar a los electores de candidatos eliminados, de acuerdo con un análisis conjunto de TResearch y Consulta Mitofsky. Para el mandatario, la reelección pasa por remontar una diferencia de entre cuatro y 5.6 puntos y llevar a las urnas a más ciudadanos dispuestos a respaldarlo.

El documento, fechado el 10 de octubre y firmado por Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, y Carlos Penna, director general de TResearch, identifica una combinación favorable al candidato del Partido Liberal: ventaja en las encuestas, fortaleza entre los evangélicos y en el sur del país, así como una mayor disposición de otros electores a votar por él.

Datafolha registra 52 por ciento de intención de voto para Flávio y 48 por ciento para Lula, del Partido de los Trabajadores. AtlasIntel/Bloomberg amplía la distancia: 52.8 contra 47.2 por ciento. Ambos resultados corresponden a votos válidos, que excluyen blancos, nulos e indecisos. Datafolha entrevistó a 2,520 personas entre el 6 y el 7 de octubre, con margen de error de dos puntos; AtlasIntel consultó a 5,026 entre el 3 y el 8, con margen de un punto.

La disputa por quienes apoyaron a otros aspirantes también favorece a Flávio. Según datos de Quaest recogidos en el análisis, 60 por ciento de los electores de Renan Santos se inclina por él, frente a 11 por ciento que optaría por Lula. Entre quienes respaldaron a Ronaldo Caiado, la relación es de 43 contra 19 por ciento; entre los de Augusto Cury, de 34 contra 23 por ciento.

Con las transferencias consideradas en su cálculo, TResearch y Mitofsky proyectan un reparto de 52 por ciento para Flávio y 48 por ciento para Lula. Se trata de una estimación elaborada por ambas firmas a partir de votos y preferencias, distinta de las encuestas citadas.

El mapa electoral muestra dónde se concentra la disputa. En los datos de Datafolha retomados por el informe, Flávio supera a Lula por 44 puntos entre los evangélicos y por 23 en la región sur. El presidente conserva una ventaja de 26 puntos en el nordeste y de 12 entre los católicos; también encabeza las preferencias entre personas de menores ingresos y escolaridad.

Para los autores, una de las principales oportunidades de Lula está en la movilización: el documento reporta que 33.4 millones de electores no participaron en la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre. Su posible retorno a las urnas puede modificar el resultado, pero el mandatario necesita que esa participación adicional se traduzca en votos a su favor.

La seguridad ofrece otra ventaja al candidato del PL. En las cifras de AtlasIntel incluidas en el análisis, 53 por ciento confía más en Flávio para enfrentar la criminalidad y el narcotráfico, frente a 43 por ciento que prefiere a Lula. En equilibrio fiscal y gasto público, la diferencia es de 52 contra 42 por ciento. En pobreza, desempleo y desigualdad, ambos aparecen prácticamente empatados: 47 y 48 por ciento, respectivamente.

El informe considera a Flávio favorito, aunque contempla una remontada de Lula mediante una mayor participación en el nordeste y entre ciudadanos que se abstuvieron. También señala los debates y acontecimientos externos como factores capaces de alterar las preferencias durante el tramo final.

A menos de dos semanas de la votación, Flávio tiene el reto de conservar su ventaja y convertir los apoyos en sufragios; Lula necesita ampliar su respaldo más allá de sus bastiones y reducir la abstención entre sus simpatizantes. La presidencia se definirá en las urnas el 25 de octubre.