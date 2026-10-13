Cuestionan al Secretario del Campo por Falta de Atención e Irregularidades en Acopio de Frijol

Campesinos Llevan Meses Buscándolo y no Tienen Respuesta: Santivañez

La falta de atención a campesinos que se han manifestado en Zacatecas, las irregularidades denunciadas en el acopio de frijol y la insuficiencia de recursos para el campo fueron algunos de los principales cuestionamientos que enfrentó el secretario del Campo, Gerardo Luis Cervantes Viramontes, durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable de la LXV Legislatura.

Durante la sesión de este lunes, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, diputadas y diputados cuestionaron al funcionario sobre la respuesta de la dependencia a las demandas de los productores, la comercialización de cosechas, el presupuesto destinado al sector y las acciones para atender problemas sanitarios y de infraestructura rural.

Uno de los señalamientos más directos fue el de la diputada Isadora Santivañez Ríos, quien reclamó al secretario que los campesinos llevaran meses buscándolo sin obtener respuesta, incluso cuando acudieron al Congreso del Estado para solicitar la intervención de los legisladores.

La diputada cuestionó si Cervantes Viramontes había atendido directamente a los productores y por qué no se pronunció ante las agresiones y detenciones que, señaló, enfrentaron durante sus manifestaciones. También le preguntó si tuvo alguna participación en las irregularidades relacionadas con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y solicitó conocer la lista de beneficiarios de los programas de acopio.

Santivañez Ríos pidió que el funcionario respondiera públicamente a los campesinos sobre la falta de acercamiento y el destino de los apoyos. Sus cuestionamientos se dieron en medio de las inconformidades que productores de frijol han expresado en los últimos meses por los mecanismos de acopio y la atención a sus demandas.

La diputada Renata Libertad Ávila Valadez también puso sobre la mesa la situación de los productores de frijol y de los beneficiarios de unidades de riego. Preguntó qué responsabilidad asume la Secretaría del Campo en los conflictos, qué gestiona y qué supervisa para evitar que las demandas deriven en nuevas protestas. Además, solicitó información sobre los costos de producción en los que ha participado el gobierno estatal.

Por su parte, la legisladora Ma. Teresa López García preguntó por las mesas de negociación relacionadas con el acopio y planteó la posibilidad de establecer convenios para que las despensas distribuidas por el Gobierno del Estado incluyan productos del campo zacatecano. También cuestionó al secretario sobre la presencia del crimen organizado y las extorsiones que enfrentan ganaderos de la entidad.

El diputado Pedro Martínez Flores pidió conocer las estrategias para reducir la dependencia de los productores de frijol respecto a los programas federales, así como los mecanismos para verificar la salida del grano acopiado en años anteriores y la disponibilidad de espacios para recibir nuevas cosechas.

También solicitó información sobre posibles programas para abrir mercados y mejorar los precios que reciben los productores, con metas, presupuestos y resultados verificables. En materia de agua, preguntó si existe un diagnóstico actualizado de la infraestructura hídrica que requiere el sector agrícola.

Otros legisladores abordaron temas como la comercialización de cebolla y tomatillo, los efectos del fenómeno de El Niño, la atención al gusano barrenador que afecta al ganado, la maquinaria disponible para rehabilitar caminos saca cosechas y los requisitos para expedir guías de tránsito. También se preguntó qué recursos estatales permitirían sostener al campo ante una eventual reducción de la inversión federal.

En su exposición inicial, Cervantes Viramontes afirmó que durante el último año la Secretaría del Campo ejerció una inversión superior a los 600 millones de pesos, con beneficios directos e indirectos para más de 95 mil personas de los 58 municipios de Zacatecas.

Entre las acciones que destacó mencionó los apoyos para maquinaria agrícola, subsidios al diésel, entrega de semillas certificadas, rehabilitación de infraestructura de riego y respaldo a proyectos productivos vinculados con comunidades migrantes.

Según las cifras presentadas por el funcionario, las expoferias agropecuarias permitieron apoyar a 4 mil 597 beneficiarios con tractores y maquinaria especializada, mediante una inversión estatal superior a los 363.6 millones de pesos. Además, se destinaron casi 49 millones de pesos en subsidios al diésel para más de 4 mil 300 productores y más de 28.4 millones para la adquisición de semillas, en beneficio de 8 mil 522 personas.

En materia de infraestructura rural, informó sobre el desazolve de bordos y presas en 29 municipios, con una capacidad de conservación de 146 millones de metros cúbicos de agua, así como la rehabilitación de 93 caminos saca cosechas, equivalentes a 552 kilómetros.

La comparecencia se desarrolló entre el balance de apoyos presentado por la dependencia y las preguntas de los legisladores sobre los problemas que enfrentan productores agrícolas y ganaderos.