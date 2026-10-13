Docentes y Personal Bloquean Seduzac

En Demanda de Claves y Pagos

Integrantes de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) Emiliano Zapata, docentes de artes y maestros de educación física tomaron este lunes los accesos de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), en busca de soluciones a diversas demandas laborales y administrativas.

Entre las principales exigencias se encuentra la entrega de las claves de centro de trabajo para los CENDIS ubicados en Morelos y avenida Telégrafos, en Guadalupe. De acuerdo con los inconformes, la solicitud fue presentada hace más de seis meses, pero hasta ahora no han recibido una respuesta favorable.

Lidia Vázquez Luján, directora del CENDI Emiliano Zapata, módulo 4, explicó que estas claves son necesarias para gestionar un subsidio federal que permita garantizar el funcionamiento de los planteles.

Por su parte, docentes de educación física exigieron el pago de bonos pendientes para trabajadores estatales, al señalar que esta prestación ya fue cubierta a sus homólogos federales.

En tanto, maestros de artes denunciaron que llevan dos años sin recibir el bono correspondiente al Día del Docente, celebrado el 5 de octubre, debido a la presunta falta de recursos. También solicitaron oportunidades de promoción laboral.

Otra de las demandas planteadas por los docentes de educación básica es la creación de cinco supervisiones escolares, con el propósito de atender las necesidades del sector en la entidad.

Ante estas inconformidades, la Secretaría de Educación de Zacatecas informó que retomará las mesas de diálogo con los manifestantes para dar seguimiento a sus planteamientos.