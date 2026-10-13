Emprende Gobierno del Estado Acciones de Búsqueda en Sombrerete, Jerez, Zacatecas y Guadalupe

Sombrerete, Zacatecas.- Células de búsqueda, conformadas por personal del Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, llevaron a cabo acciones de búsqueda en los municipios de Sombrerete, Jerez, Zacatecas y Guadalupe.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas encabezó acciones de búsqueda forense generalizada en los municipios de Sombrerete y Jerez, así como de búsqueda en vida en Zacatecas y Guadalupe, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares de la FGJEZ.

En el municipio de Sombrerete se obtuvieron resultados positivos, al localizar restos óseos, mismos que quedaron bajo resguardo de la FGJEZ para análisis forense y posible identificación.

Las comisiones Local y Nacional de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en Atención de la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares realizaron acciones de búsqueda en colonias de la Capital y en el municipio de Guadalupe, en donde se fijaron cédulas y se entrevistó a la ciudadanía, a fin de obtener indicios para la localización de personas reportadas como desaparecidas.