Impulsa Fuensanta Guerrero Iniciativas Para Frenar Abusos En Créditos Digitales

Y Proteger el Saldo y Datos de Usuarios de Prepago

Destacó que el saldo monetario y los paquetes no consumidos de datos, minutos o mensajes no deben perderse, sino acumularse en las recargas o renovaciones del año siguiente Señaló que, en contrataciones por internet, el monto total a pagar debe mostrarse en pesos y de forma destacada en la pantalla previa al consentimiento, prohibiendo casillas preseleccionadas.

Ciudad de Méxco.- Con el objetivo de proteger la economía popular, erradicar prácticas de cobranza abusiva y garantizar la transparencia en el entorno digital, la diputada federal Fuensanta Guerrero Esquivel presentó dos iniciativas enfocadas en la defensa de las personas consumidoras y usuarias de servicios financieros y de telecomunicaciones.

La legisladora priista advirtió que, si bien la digitalización ha ampliado el acceso a servicios, también ha generado nuevos riesgos y abusos que vulneran el patrimonio y la privacidad de la ciudadanía.

La primera iniciativa reforma la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para poner freno a las aplicaciones de préstamo digital abusivas o conocidas como “montadeudas”.

Al respecto, Guerrero Esquivel señaló que el modelo de negocio de estas plataformas no puede basarse en la intimidación ni en la coacción de los deudores. Indicó que en las contrataciones electrónicas el monto total a pagar deberá mostrarse en pesos, de manera destacada y en la pantalla inmediatamente anterior al consentimiento, prohibiendo el uso de casillas preseleccionadas.

Apuntó que se propone un plazo de 48 horas para que las personas puedan desistirse de un crédito contratado por medios electrónicos, devolviendo únicamente el principal y los intereses ordinarios devengados, sin penalizaciones.

La diputada priista destacó que se prohíbe condicionar el otorgamiento de un crédito al acceso a la libreta de contactos, fotografías o archivos del dispositivo, así como utilizar dicha información para presionar o exhibir a las personas deudoras con terceros.

En un segundo tema, Fuensanta Guerrero presentó una reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, diseñada para corregir la asimetría que afecta a millones de personas que utilizan servicios móviles en la modalidad de prepago.

Explicó que la ley actual ya protege el saldo monetario no consumido, pero deja desprotegidas las asignaciones de paquetes de datos, minutos y mensajes que expiran sin poder recuperarse. Señaló que los datos, minutos o mensajes no consumidos dentro de un paquete sean abonados o acumulados en las recargas o renovaciones realizadas dentro del año siguiente.

La congresista federal indicó que las empresas concesionarias deberán enviar a la persona usuaria, sin costo y por el medio que elija, un aviso con al menos 72 horas de anticipación a la fecha de vencimiento, detallando el saldo y los megabytes o minutos pendientes de consumo.

Con estas acciones, la representación del PRI refrenda su compromiso de legislar a favor de la economía familiar, exigiendo reglas claras que impidan abusos y coloquen al centro la dignidad y los derechos de las y los mexicanos.