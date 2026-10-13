Inaugura Gobernador David Monreal el Centro Estatal de Inteligencia

Anuncia Creación de Policía Aérea

Entrega mandatario más de 20 mdp en patrullas, uniformes, chalecos y puntos vecinales, además de un DERES móvil blindado. Zacatecas, único estado con un Black Hawk artillado autorizado por la Defensa Nacional y alista centro de adiestramiento único en el país.

Guadalupe, Zacatecas.- El Gobernador David Monreal Ávila inauguró el Centro Estatal de Inteligencia Zacatecas (CEIZ) y anunció la adquisición de dos helicópteros adicionales, con los que dará paso a una nueva policía aérea estatal que será única en el país.

Tras develar la placa inaugural en el complejo del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), acompañado por la Presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, el mandatario estatal explicó que la mayor parte de los recursos no se destinó a la obra física, “el verdadero gasto es la inteligencia, los software, la tecnología, la capacidad analítica, acceder a la primera generación, estar a la altura del primer nivel en el mundo”.

Detalló que, desde este “gran cerebro”, el estado tendrá presencia tecnológica en todo su territorio, “con la extensión territorial que tenemos, desde acá tener los ojos en Valparaíso, en Mazapil, en Nochistlán, en Jiménez del Teúl, en Pinos, en Juchipila, en Jalpa, en sus calles, sus avenidas”.

Fuerza Aérea

En materia de capacidad aérea, el Gobernador David Monreal Ávila destacó que “somos el único estado de la República que tiene un Black Hawk artillado”, y explicó que, aunque Nuevo León, Jalisco y el Estado de México cuentan con helicópteros de esas características, ninguno tiene autorización para uso artillado, es decir, con capacidad de fuego calibre 50, permiso que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó sólo a Zacatecas.

“Gracias al buen manejo de las finanzas, se ha podido adquirir estos nuevos dos helicópteros, que pronto estarán arribando aquí a Zacatecas”; precisó que se gestiona un nuevo Black Hawk con mayores capacidades, dotado de tecnología para detectar personas a kilómetros de distancia mediante calor y luz infrarroja, solicitud que revisa el gobierno de Estados Unidos.

Anunció que, dentro de este Año del Progreso, se desarrollará un Centro de Adiestramiento y entrenamiento que será único en el país, ya que actualmente sólo el Ejército Mexicano cuenta con uno de esa naturaleza, en Chihuahua.

Explicó que en el complejo se colocaron cuatro faros orientados a los cuatro puntos cardinales para iluminar la zona metropolitana, “aquí será un simbolismo, un faro de paz, un faro de esperanza, un faro de confianza”.

Equipamiento

El mandatario entregó de manera representativa la llave del Destacamento Regional de Seguridad (DERES) móvil al General Arturo Medina Mayoral; cuatro patrullas al municipio de Guadalupe, que recibió el Presidente Municipal José Saldívar Alcalde; dotación de uniformes a Nochistlán, en manos del alcalde José Manuel Jiménez Fuentes, y las llaves del DERES móvil al Presidente Municipal de Pinos, Armando Contreras Mata.

En total, en el marco de la campaña permanente de fortalecimiento municipal y de los convenios interinstitucionales, se entregaron más de 20 millones de pesos en patrullas, uniformes, chalecos y puntos vecinales a municipios y a la Policía Estatal Preventiva, además de puntos de monitoreo vecinal a representantes de colonias de Guadalupe, una cuatrimoto para los recorridos del complejo y una ambulancia completamente equipada para el municipio de Francisco R. Murguía.

“De los más Modernos del Mundo”

El Embajador de la República de Chile en México, Francisco Javier Chahuán Chahuán, destacó que las herramientas de analítica e inteligencia artificial de este Centro permiten dar con bandas delictivas y desarticularlas, con capacidad de seguimiento con orden judicial, búsqueda en fuentes abiertas a partir de un rostro y seguimiento de placas.

Tecnología Vinculada en los 58 Municipios

El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Eduardo Flores Sonduk, explicó que el complejo C5i cuenta con más de 7 mil 500 metros cuadrados y que los recursos se destinaron a tecnología, infraestructura, equipo y equipamiento, “es una inversión histórica”.

Informó que se despliegan puntos vecinales inteligentes en los 58 municipios y recordó que Zacatecas es el número uno nacional, con 113 arcos carreteros vehiculares, todos vinculados al nuevo Centro.

El municipio de Pinos pondrá el DERES móvil a disposición de la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, la cual “se ha desplegado a lo largo y ancho del Estado con la finalidad de tener un control territorial en cada una de estas zonas de mayor incidencia delictiva”.

Con esta unidad, el estado contará con dos DERES móviles, dos fijos, en Saldaña y Mazapil, y dos más en construcción, en Tepetongo y Jerez.

El Destacamento es un vehículo blindado prácticamente nivel 7, con paredes nivel 6 en torreta y puertas y blindaje francés; funciona como C2 móvil de reacción operativa y coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Es 100 por ciento autosustentable gracias a un sistema fotovoltaico con interconexión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y baterías de 30 kilowatts, lo que le permite permanecer hasta 20 días en un punto sin requerir luz ni agua.

Dispone de dormitorios para 18 personas, cocineta, armería, sala de juntas y seis cámaras robóticas de alta definición con videoanalíticos; su estado de fuerza es de 18 elementos que pernoctan en el sitio, con un total de 54 bajo un esquema de 24 por 48 horas.

Seguridad que se Anticipa

El Secretario de Seguridad Pública, General Arturo Medina Mayoral, señaló que el Centro permitirá “transformar la información en decisiones estratégicas y éstas, a su vez, en acciones concretas”. Precisó que la seguridad también se construye “desde las calles, las colonias y las comunidades”, y que la entrega de puntos de monitoreo vecinal en Guadalupe responde a que la participación ciudadana es indispensable para consolidar entornos más seguros.

“Una política de seguridad verdaderamente efectiva no puede limitarse a reaccionar ante los problemas, debe anticiparse a ellos”, sostuvo.

Sostuvo que “la paz no es resultado de esfuerzos aislados, sino de la suma de voluntades, capacidades y responsabilidades compartidas”, afirmó.

Añadió que el DERES ofrece protección hasta calibre 50, cuenta con camas, baño y regadera, y se enlaza vía Starlink con los centros de monitoreo para apoyar en tiempo real.

“Cuidamos a Quienes nos cuidan”

El Presidente Municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, destacó que, gracias a los convenios con el Gobierno de Zacatecas, la Policía Municipal pasó de no tener un solo seguro de vida a contar con hasta tres, recibe patrullas nuevas cada año y dispone de gimnasio, dormitorios, comedores y cocinas dignas, “están capacitados, están bien pagados, porque cuidamos a quienes nos cuidan”.

Asistió al evento Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno; Carlos Villegas Márquez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Jesús Israel Porta Martínez, director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado; Daniel Valdés Vera, delegado de la Fiscalía General de la República en Zacatecas, entre otros.