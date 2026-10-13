Presas de Zacatecas se Benefician de las Lluvias

Algunas Superen el 100% de su Capacidad Ordinaria

Las recientes lluvias registradas en Zacatecas han favorecido la captación de agua en las principales presas del estado, algunas de las cuales ya superan el 100 por ciento de su capacidad ordinaria y presentan derrames.

De acuerdo con los datos reportados al 12 de octubre, las presas Julián Adame, Santa Rosa y El Cazadero registraron niveles superiores a su almacenamiento ordinario, reflejo de las aportaciones de agua durante la temporada de lluvias.

Otros embalses también mantienen niveles importantes. Entre ellos se encuentran Moraleños, con 98.1 por ciento; Miguel Alemán, con 88.7 por ciento, y El Chique, con 77.9 por ciento.

Las precipitaciones asociadas a los recientes fenómenos meteorológicos representan un beneficio para la entidad, particularmente para el sector agrícola, al contribuir a la recuperación de las reservas de agua y generar mejores expectativas para el próximo ciclo de siembra.

Sin embargo, el panorama favorable también implica retos, pues los niveles elevados de almacenamiento y los escurrimientos requieren vigilancia para prevenir riesgos en comunidades cercanas a cauces y embalses.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y evitar cruzar arroyos o corrientes de agua que puedan incrementar repentinamente su caudal.

Así, las lluvias recientes dejan una importante captación de agua en Zacatecas, un recurso fundamental para el campo, las actividades productivas y el abastecimiento, cuyo aprovechamiento dependerá también del manejo responsable durante los próximos meses.