Suman Esfuerzos Para Recibir con Excelencia el Coloquio Nacional de Formación Docente 2026

UAPUAZ e INAH

Zacatecas se alista para recibir a docentes de distintas instituciones del país los próximos 22 y 23 de octubre.

Con el firme compromiso de proyectar la excelencia académica, preservar el patrimonio histórico y mostrar la riqueza cultural de Zacatecas, la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAPUAZ) estableció acercamientos institucionales con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encaminados a la revisión y supervisión de los trabajos de preparación de sus planteles ubicados en el Centro Histórico de la capital.

Estas acciones forman parte de los preparativos del XXVI Coloquio Nacional de Formación Docente 2026, que se celebrará los próximos 22 y 23 de octubre, convirtiendo a Zacatecas en un importante punto de encuentro para el intercambio de experiencias, conocimientos y propuestas orientadas al fortalecimiento de la educación media superior.

La directora de la Unidad Académica Preparatoria, Mtra. Tania Libertad Sánchez Romero, destacó que la coordinación con el INAH representa una oportunidad para garantizar que los espacios universitarios se encuentren en óptimas condiciones, respetando el valor arquitectónico e histórico de los inmuebles que forman parte de la identidad zacatecana.

“Queremos recibir a nuestras compañeras y compañeros docentes con los brazos abiertos, con instalaciones preparadas al cien por ciento y con la satisfacción de mostrarles una ciudad extraordinaria. Zacatecas tiene historia, cultura, talento y una comunidad universitaria comprometida con la excelencia educativa”, expresó.

Asimismo, subrayó que este encuentro académico trasciende las aulas, pues permitirá compartir con visitantes de diferentes regiones del país las maravillas arquitectónicas, culturales y turísticas que distinguen a la capital zacatecana.

“Nuestro compromiso es que cada visitante encuentre una Universidad preparada, organizada y orgullosa de sus raíces. Queremos que conozcan nuestras preparatorias, disfruten la belleza de Zacatecas y se lleven una experiencia académica y humana inolvidable”, puntualizó Sánchez Romero.

La revisión de los espacios contempla fortalecer las condiciones de presentación, conservación y funcionalidad de los planteles, mediante un trabajo coordinado que privilegie el respeto al patrimonio histórico y las disposiciones correspondientes.

Con estas gestiones, la UAPUAZ reafirma su vocación de colaboración interinstitucional, responsabilidad académica y compromiso con la preservación cultural.

El XXVI Coloquio Nacional de Formación Docente será también una oportunidad para demostrar que Zacatecas no solamente forma generaciones de estudiantes, sino que abre sus puertas al conocimiento, al diálogo y a la construcción colectiva de una educación de calidad.

¡La UAPUAZ se prepara para recibir a México con excelencia, identidad y orgullo universitario!