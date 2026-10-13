Trabajadores del IMSS Toman Oficinas Sindicales

Rechazan Incremento Salarial Propuesto

La mañana de este lunes, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tomaron las oficinas sindicales ubicadas en avenida Quebradilla, en el Centro Histórico de Zacatecas, para manifestar su inconformidad con el incremento salarial propuesto y exigir mejores condiciones laborales.

La movilización se suma a las protestas que se han registrado entre personal del Seguro Social en distintas partes del país, ante el desacuerdo con el aumento salarial planteado para el gremio.

De acuerdo con la información difundida sobre la negociación nacional, la propuesta contempla un incremento global del 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento directo al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones. Sin embargo, trabajadores inconformes consideran que el ajuste no responde a sus expectativas económicas.

Los manifestantes buscan que sus demandas sean escuchadas por la representación sindical y que se revisen las condiciones de la negociación salarial.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la toma de las oficinas derivó en acuerdos entre los trabajadores y sus representantes, ni cuánto tiempo permanecerá la protesta.