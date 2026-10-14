Aprueba IEEZ Firma de Convenios de Colaboración con el INE y la UAZ

En Sesión Extraordinaria del Consejo General

En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), autorizó al Consejero Presidente para suscribir un Convenio General de Apoyo y Colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de establecer las bases para que el organismo nacional facilite al instituto local herramientas tecnológicas destinadas a la captación y verificación del apoyo ciudadano en mecanismos de participación ciudadana de competencia estatal.

Entre estas herramientas se encuentran el Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos, mediante su Portal Web, y la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano-INE”, que permitirán facilitar la captación y verificación de los apoyos ciudadanos requeridos en los mecanismos de participación ciudadana como candidaturas independientes, consultas populares, entre otros.

Colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas

En la misma sesión, el Consejo General aprobó la suscripción de un Convenio General de Colaboración entre el IEEZ y la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ), con el objetivo de establecer bases y mecanismos de coordinación y vinculación para aprovechar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, académicos y de infraestructura de ambas instituciones.

Este convenio contempla el desarrollo conjunto de actividades para promover la cultura democrática y la educación cívica, mediante foros, conferencias, seminarios, talleres, cursos y campañas de divulgación. También prevé acciones relacionadas con los derechos político-electorales, la participación ciudadana, la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, la inclusión y la no discriminación.

Además, permitirá que estudiantes de la UAZ realicen su servicio social y prácticas profesionales en el IEEZ, así como la colaboración del Instituto en procesos de elección internos de la Universidad, cuando resulte jurídica y materialmente procedente.

Por otra parte, se aprobó el Informe de las actividades realizadas para el otorgamiento de Incentivos por Rendimiento y Excelencia en el Desempeño 2026, correspondiente al ejercicio valorado 2025, dirigido al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

Asimismo, se aprobó la designación de la persona titular de la Unidad de Comunicación Social, así como la contratación temporal de personal para ocupar una plaza vacante de carácter permanente de la Rama Administrativa, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IEEZ.