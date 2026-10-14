“Exigimos que el Gobierno Federal Cese la Simulación en la Crisis en el Sector Salud”

Señala el Partido Somos:

El Gobierno Federal juega con la salud de 78 millones de derechohabientes del IMSS y con la atención de 104 millones de consultas de medicina familiar y 1.78 de cirugías anuales. Somos se solidariza y acompaña el movimiento de las y los trabajadores y a los millones de mexicanos que dependen del IMSS. No se trata de enfrentar a médicos y pacientes, sino de exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad con ambos. En ocho años el régimen ha aplicado una política criminal contra la salud de mexicanas y mexicanos, no sólo por desabasto de medicinas e insumos en el sector público, sino que desmontó el Seguro Popular y extinguió el INSABI por corrupción de más de 500 mmdp al igual que la Megafarmacia.

Una y otra vez la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado la crisis en el sector salud por desabasto de medicamentos en su gobierno y en los seis años de Andrés Manuel López Obrador, aunado a la falta de insumos, inestabilidad laboral del personal médico y hospitalario, falta de personal, salarios insuficientes y cerrazón total al diálogo para la búsqueda de soluciones porque ha estado en juego la vida de millones de mexicanas y mexicanos.

Hoy que la crisis le estalla con las movilizaciones de las trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mandataria responde con otra gira de carácter electoral para visitar hospitales y centros de salud para enterarse a dos años de su gestión de lo que se ha denunciado públicamente por la población que acude a atenderse y no hay médicos o no hay medicinas o no hay el instrumental adecuado y necesario. O, lo usual, las obras inauguradas fueron un fraude por fallas estructurales, anegamiento por filtración de lluvia.

Y previo: el gobierno de López Obrador extinguió el Seguro Popular que al 2018, atendía a 53.5 millones de afiliados y fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en el 2020 y que fue extinguido en mayo de 2023. De acuerdo con cifras oficiales del CEESP y el INEGI, con la desaparición del Seguro Popular y cambios en el sistema de salud, entre 20 y 30 millones de mexicanas y mexicanos perdieron el acceso o quedaron con carencias en los servicios médicos públicos. El Coneval estimó que la población sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2018 a más de 50 millones en años posteriores.

Vale la pena señalar que el Insabi dejó más de 14 mil millones de pesos pendientes por aclarar, acumulando daños probables al erario por irregularidades en la compra de ventiladores mecánicos, vacunas y medicamentos no entregados. De los 234 mmdp utilizados a través del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), cerca de 177 mil mdp se manejaron en total opacidad o fueron desviados a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para gasto corriente ajeno a la salud.

El gobierno de Sheimbaum está tratando de desacreditar al movimiento de personal de la Salud que se manifestará nacionalmente hoy y mañana, mendigando además en los reclamos salariales cuando al fraude de la Megafarmacia se le destinaron 2 mil 2700 mdp iniciales, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cifró en 3 mil 948 la inversión real de arranque y el presupuesto total de esta mentira será de 17 mil 636 mdp a 30 años. Hoy la “Megafarmacia” es un cascarón vacío, sin personal, sin medicamentos pero con las bolsas llenas por la corrupción de morenistas como Andrés Manuel López Beltrán y amigos suyos conocidos como “El Clan”, sobresaliendo Amilcar Olán y familiares.

Ante la legitimidad de las demandas de las y los trabajadores de la Salud, desde Somos exigimos un aumento salarial justo y transparente, revisión de las condiciones laborales, respeto a la voluntad de las bases trabajadoras; abasto suficiente y permanente de medicamentos e insumos y que hospitales y clínicas cuenten con medicamentos, e insumos mediante la verificación de compras transparentes distribución verificable; contratación de personal y cobertura de plazas vacantes; respeto a los derechos laborales y sindicales y rendición de cuentas y compromisos públicos.

No hay que olvidar que la crisis por la pandemia de Covid-19 pudo ser contenida por los actos heroicos del personal de salud carente de vacunas e insumos, con salarios de miseria o temporales, ante la mentira del Gobierno Federal que minimizó el impacto del virus que costó la vida de al menos 800 mil personas. Somos defiende a los trabajadores de la salud y a los millones de mexicanos que dependen del IMSS. No se trata de enfrentar a médicos y pacientes, sino de exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad con ambos.

La salud no es una concesión del gobierno: es un derecho. Y garantizarla exige hechos, recursos y resultados.