Impulsa Pepe Saldívar Colaboración con Infonavit Para Construcción de más Viviendas del Bienestar

Con Firma de Acuerdo
Tras firma de convenio para la implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar en el municipio Se otorgará certeza jurídica a través de la entrega de escrituras, así como la regularización de los trámites administrativos respecto de los créditos existentes
El Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, y la Síndica Municipal, Analí Infante, sostuvieron una reunión con Carolina Ramírez Tinajero, Gerente Técnico de la Delegación de Infonavit Zacatecas, para establecer las bases de colaboración y facilitar la implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar en el municipio.
En dicha reunión también se firmó un convenio de colaboración para dar cumplimiento a los compromisos asumidos, específicamente aquellos que permitan las facilidades jurídicas, administrativas y beneficios fiscales a nivel municipal.
“Estos convenios los realizamos para apoyar al derechohabiente, para que las casas adquiridas sean dignas y tengan los servicios básicos para su bienestar”, subrayó Pepe Saldívar.
Entre los compromisos para el municipio de Guadalupe refieren otorgar las facilidades para los trámites administrativos y beneficios fiscales, consistentes en la reducción de tiempos y de manera simplificada la expedición de permisos, licencias y demás trámites.
Así como la condonación en el pago de derechos y cualquier otra contribución o cobro que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, entre los que destacan constancias, autorizaciones, certificaciones, factibilidad y prestación de servicios; también, deslindes, inscripciones, prórroga, renovación y extensión de licencias y permisos.
Por su parte, el Infonavit trabajará con la realización de gestiones y trámites, asesoramiento sobre cuestiones técnicas y normativas para la ejecución del programa en el municipio.
Aunado a lo anterior, se dio inicio a los trámites y procesos de obra en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar en el que se otorga certeza jurídica a los ocupantes que actualmente no la tienen a través de la entrega de escrituras, así como la regularización de los trámites administrativos respecto de los créditos existentes.
Respecto a la colaboración, Pepe Saldívar recordó que solamente para Guadalupe está proyectada la construcción de 5 mil viviendas adscritas a este programa, como los polígonos de Ojos de Agua de la Palma y de Villas de Guadalupe, y que ya están siendo habitadas por la ciudadanía.
Finalmente, Analí Infante destacó la ubicación de estas viviendas, ya que cuentan con servicios de salud, agua potable, transporte, escuelas, espacios deportivos y una gran variedad de comercios en esas zonas.