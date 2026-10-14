José Olvera Llama a Defender al IMSS, ISSSTE y Servicios de Salud

“Muchas Preguntas y Pocas Respuestas”, en las Comparecencias de los Secretarios: Carlos Peña

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas señaló deficiencias en los servicios de salud y cuestionó el desempeño del gobierno estatal durante las comparecencias por el Quinto Informe de Gobierno, además de advertir sobre los riesgos de que las renuncias de funcionarios dejen vacíos en las dependencias públicas.

Durante una rueda de prensa, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Olvera Acevedo, llamó a defender al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al ISSSTE y a los servicios de salud, al considerar que las instituciones requieren recursos, medicamentos e insumos para atender a los pacientes, más allá de los discursos oficiales.

Olvera sostuvo que las carencias afectan tanto al personal médico como a los derechohabientes, pues, dijo, la falta de materiales obliga a los trabajadores a resolver con los recursos disponibles y provoca que los pacientes esperen por servicios que deberían estar garantizados.

“Cuando faltan medicamentos no hay discurso que cure, cuando faltan insumos no hay conferencia que los sustituya”, expresó el priista, quien también respaldó las demandas de los trabajadores del Seguro Social que se manifestaron en distintas ciudades del país.

Por su parte, el presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, afirmó que en Zacatecas persisten deficiencias en la atención médica y falta de materiales para brindar los servicios. Señaló que, aunque se anuncien nuevos hospitales, también es necesario atender las condiciones de las unidades que ya existen.

El dirigente partidista también cuestionó los resultados de las comparecencias realizadas ante la Legislatura local como parte de la glosa del informe estatal. Afirmó que, pese a las exposiciones de los titulares de las dependencias, continúan pendientes respuestas sobre las necesidades de la población.

“Lo que nos preocupa es que siguen muchas preguntas y pocas respuestas”, señaló.

Peña Badillo criticó además que algunos funcionarios hayan concentrado sus esfuerzos en promover sus aspiraciones políticas en lugar de atender sus responsabilidades públicas. Ante las renuncias anunciadas en el gabinete estatal, pidió al gobernador David Monreal Ávila evitar que las dependencias queden sin responsables durante periodos prolongados.

Advirtió que el cierre de la administración requiere continuidad en la atención de las demandas ciudadanas y que no pueden pasar días, semanas o meses antes de designar a quienes ocuparán los cargos vacantes.

Durante la rueda de prensa, el dirigente también se refirió al proceso electoral de 2027 y aseguró que el PRI trabaja para recuperar el gobierno estatal. Sostuvo que la designación de “Fito” Bonilla como coordinador de defensoras y defensores en Zacatecas ha generado entusiasmo entre militantes que se habían alejado del partido y personas de la sociedad civil.

En otro tema, integrantes del partido cuestionaron a quienes utilizan títulos profesionales sin cumplir, presuntamente, con los requisitos legales para obtenerlos y registrarlos. Olvera sostuvo que estas situaciones deben revisarse, especialmente cuando se trata de personas que ocupan cargos públicos o firman documentos oficiales.

El PRI afirmó que continuará con sus actividades de organización política y con los señalamientos sobre el desempeño de la administración estatal rumbo a las elecciones de 2027.