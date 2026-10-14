Karla Estrada Llamó al Gobierno Estatal a Establecer Acuerdos con las y los Trabajadores de la Salud

Y Atender sus Demandas Laborales

La diputada Karla Estrada llamó al Gobierno estatal a establecer acuerdos con las y los trabajadores de la salud y atender sus demandas laborales. Desde tribuna, anunció que la Comisión de Salud de la LXV Legislatura recibirá un pliego petitorio del personal médico y sus representaciones sindicales para dar seguimiento a sus exigencias.

La legisladora sostuvo que el personal debe contar con las herramientas necesarias para realizar su trabajo y atender a los pacientes. También afirmó que en la capital zacatecana se garantizará la libertad de manifestación y pidió que no haya represión ni evasivas ante los reclamos del sector.

“Exigir las herramientas mínimas para cuidar la vida no es un lujo; es un derecho laboral básico”, expresó Estrada, quien planteó que la comisión legislativa servirá para canalizar las demandas, identificar responsabilidades y dar seguimiento a los compromisos que se establezcan.

Durante su intervención, la diputada también explicó por qué no participará en la marcha convocada por el personal de salud. Dijo que busca respetar la autonomía del movimiento y evitar que su presencia como legisladora se interprete como un intento de politizar sus exigencias.

“Los protagonistas de esta jornada son las y los trabajadores de la salud, no los políticos”, señaló.

Mientras la diputada fijaba su postura, trabajadores del sector salud permanecían en la parte alta del recinto legislativo con pancartas para exigir medicamentos y mejores condiciones de atención. Entre sus mensajes se leía “Exigimos medicamentos”, “Tengo 3 meses esperando cita, seguro, ¿estás en el panteón?” y “Apoyo total a la salud”.

Las consignas expusieron los reclamos del personal y de los usuarios ante las dificultades para acceder a medicamentos y recibir atención médica.