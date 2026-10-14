Llaman a Completar Esquemas de Vacunación Ante la Temporada Invernal

Para Reducir Contagios y Complicaciones

Con la llegada de las bajas temperaturas, especialistas hicieron un llamado a la población para completar sus esquemas de vacunación y prevenir enfermedades respiratorias, principalmente la influenza, cuyo virus se propaga con mayor facilidad durante esta época del año.

Médicos señalaron que contar con un esquema completo ayuda a reducir los contagios y las complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables. La campaña de vacunación correspondiente a la temporada invernal 2026-2027 tiene como objetivo disminuir los casos y proteger a la población.

“Arranca del 2026 a 2027 porque es la temporada de frío, donde se propaga muy fácilmente el virus, y más en los casos de influenza. El objetivo de esta temporada temprana es disminuir los casos”, explicó Silvestre Nava, médico familiar.

El especialista destacó que la vacunación también busca evitar fallecimientos entre las personas que pueden presentar mayores complicaciones, como niñas y niños en edad preescolar, así como adultos mayores de 60 años.

La prevención comienza en casa, por lo que madres y padres de familia tienen la responsabilidad de revisar y completar los esquemas de vacunación de sus hijos, además de proteger su propia salud.

“Es buena la vacuna, ya que vienen los tiempos de frío y hay que tenerlos vacunados para que no se nos enfermen”, comentó Nataly, madre de familia.

Laura Ortiz consideró que la vacunación es una responsabilidad de los adultos, quienes deben procurar el bienestar y la salud de sus familias.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Zacatecas, durante la temporada invernal 2026-2027 se tiene la meta de aplicar 551 mil 321 dosis contra la influenza y 242 mil 320 contra COVID-19, lo que representa más de 793 mil dosis.

Además, se contempla aplicar 31 mil 620 dosis contra el virus del papiloma humano, dirigidas principalmente a niñas y niños de quinto grado de primaria o de 11 años.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a acudir a los centros de vacunación y mantener actualizados los esquemas para reducir riesgos durante la temporada de frío.