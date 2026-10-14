Movimiento Ciudadano Fresnillo Fortalece la Lucha Contra el Cáncer de Mama

“La Salud de las Mujeres Debe ser una Prioridad Permanente”

Cinco mujeres de Fresnillo y Río Grande recibieron prótesis artesanales durante una jornada de sensibilización y apoyo.

Porque cuidar la salud también es un acto de empoderamiento, solidaridad y dignidad, Mujeres en Movimiento Fresnillo, encabezado por su delegada Sandra Lucía Cardona, realizó una jornada de concientización sobre el cáncer de mama, reafirmando que ninguna mujer debe enfrentar sola esta enfermedad.

En el marco de las actividades conmemorativas de octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, y con el respaldo de la delegada estatal Verónica Rivera, se desarrolló una conferencia informativa impartida por el doctor Paco Félix, quien abordó la importancia de la prevención, la detección temprana y el acceso oportuno a los servicios médicos.

Sandra Lucía Cardona destacó que el verdadero empoderamiento femenino también comienza cuando las mujeres reconocen su derecho a recibir atención médica digna y oportuna.

“Empoderarnos también significa cuidarnos, priorizar nuestra salud y exigir atención médica de calidad. A todas las mujeres que enfrentan el cáncer de mama queremos decirles que no están solas. En Mujeres en Movimiento Fresnillo estamos con ustedes y vamos juntas”, expresó.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de prótesis artesanales a cinco mujeres beneficiarias de Fresnillo y Río Grande, realizada por Víctor Murillo, como una muestra de acompañamiento, sensibilidad y solidaridad.

Por su parte, Verónica Rivera subrayó la importancia de construir redes de apoyo que permitan acercar información, orientación y acompañamiento a las mujeres de comunidades rurales y zonas urbanas.

“Cuando una mujer recibe información, atención y acompañamiento, fortalecemos su capacidad para tomar decisiones sobre su salud. Nuestra tarea es abrir espacios donde todas sean escuchadas y respaldadas”, señaló.

Durante el encuentro estuvo presente el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Juan del Real, quien reconoció la importancia de impulsar iniciativas comunitarias enfocadas en la salud femenina.

“La salud de las mujeres debe ser una prioridad permanente. Desde Movimiento Ciudadano promovemos una agenda que coloque sus derechos, su dignidad y sus necesidades en el centro de las decisiones públicas”, manifestó.

Asimismo, María Elena Llamas destacó el valor de la participación ciudadana y del trabajo colectivo para fortalecer una cultura de prevención.

La jornada reunió a mujeres de comunidades y de la zona urbana, así como al equipo de Movimiento Ciudadano.

¡Porque empoderarnos también es cuidar nuestra salud!

¡Éntrale Zacatecas!