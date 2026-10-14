“Ya Volvimos a Salir los Héroes del Covid”

Marchan más de 300 Trabajadoras y Trabajadores del IMSS

Al menos 300 trabajadoras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon la tarde de este martes por calles de la capital zacatecana para exigir un aumento salarial digno y denunciar las condiciones en las que realizan su trabajo.

La movilización partió de las inmediaciones de la Plaza Bicentenario y avanzó por el bulevar Metropolitano hasta incorporarse a la avenida González Ortega. Después, el contingente recorrió la avenida Juárez, en el Centro Histórico, hasta llegar a las instalaciones de la Sección XXIX del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la colonia Lomas de la Soledad, donde continuaron con las consignas.

Una de las principales inconformidades fue la propuesta de incremento salarial del 2.9 por ciento, que consideran insuficiente. En respuesta, exigieron un aumento de al menos 10 por ciento directo al sueldo base.

Durante el recorrido, las y los trabajadores repitieron consignas como “No te vayas a enfermar porque no hay material” y “Ya volvimos a salir los héroes del Covid”. En sus pancartas también señalaron que “defender la salud pública empieza por escuchar a quienes la sostienen”.

Además, denunciaron carencias de gasas, alcohol y ropa hospitalaria, así como fallas en equipos de esterilización que, según señalaron, han derivado en la suspensión de cirugías.

La protesta también incluyó reclamos contra la representación sindical, a la que algunos trabajadores acusaron de no respaldar sus demandas. Asimismo, denunciaron presuntas amenazas de suspensión de contratos contra personal suplente que se sumara a las inconformidades.

Al llegar a las oficinas sindicales, el contingente permaneció en el lugar con gritos y canciones de protesta para insistir en sus exigencias salariales y laborales.