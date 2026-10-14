Zacatecas, Séptimo Estado con Menos Homicidios en 2026

Reporte de TResearch:

TResearch contabiliza 60 en su corte del 13 de octubre; la inseguridad, el narcotráfico y la violencia siguen como principal problema para 62% de los consultados por Enkoll.

Por Redacción

Zacatecas se ubica como el séptimo estado con menor número de homicidios registrados en lo que va de 2026, de acuerdo con el reporte La guerra en números, de TResearch International, publicado este 13 de octubre. La entidad acumula 60, una cifra inferior a la de otros 25 estados del país.

El registro representa 0.46 por ciento de los 13 mil 182 homicidios que contabiliza el informe a nivel nacional. La posición se obtiene al ordenar las cifras de las 32 entidades de menor a mayor y corresponde al número absoluto de homicidios en el corte del reporte.

Únicamente Yucatán, con 20; San Luis Potosí, con 35; Durango, con 37; Nayarit, con 44; Baja California Sur, con 47, y Aguascalientes, con 48, presentan cantidades inferiores a las de Zacatecas. Coahuila aparece inmediatamente después, con 61.

En el extremo de mayor incidencia se encuentran Guanajuato, con mil 127; Baja California, con mil 84; Sinaloa, con mil 57, y Chihuahua, con mil 28. Esas cuatro entidades reúnen 4 mil 296 homicidios, equivalentes a casi una tercera parte del total nacional del documento.

La actualización también registra cero homicidios en Zacatecas para el 12 de octubre, jornada en la que el balance nacional fue de 47.

El resultado coincide con la tendencia descendente que las autoridades federales han reportado para el estado. En el informe de seguridad presentado en Zacatecas el pasado 4 de septiembre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que el promedio diario de homicidio doloso pasó de 1.13 en septiembre de 2024 a 0.17 en agosto de 2026, una reducción de 85 por ciento entre esos dos meses.

La preocupación ciudadana por la seguridad permanece como otro dato central del panorama estatal. En la encuesta Rumbo a la gubernatura de Zacatecas, publicada por Enkoll el 12 de octubre, 62 por ciento de los entrevistados identifica la inseguridad, el narcotráfico o la violencia como el principal problema del estado.

El desglose muestra que 60 por ciento menciona directamente la inseguridad; uno por ciento, el narcotráfico, y otro uno por ciento, la violencia. La agrupación supera ampliamente a corrupción y mal gobierno, que reúnen 13 por ciento, y a los problemas económicos, con 11 por ciento.

El conteo de homicidios y la encuesta responden a preguntas diferentes: el primero registra un delito específico; la segunda identifica las prioridades de la población. Enkoll entrevistó cara a cara a mil 20 personas en viviendas del estado, del 1 al 4 de octubre, con un margen de error aproximado de 3.1 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95 por ciento.

El Gabinete de Seguridad federal precisa que sus reportes diarios de homicidio doloso son preliminares y pueden actualizarse con la clasificación jurídica de las fiscalías. Las cifras de 2026 presentadas aquí corresponden al avance disponible en octubre, con el año todavía en curso.