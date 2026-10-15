1 de Cada 5 en Zacatecas se Reconoce Chismoso

Supera el Promedio Nacional: TResearch y Mitofsky

El estado aparece séptimo en el listado de TResearch y Mitofsky, con 20%; comparte porcentaje con Jalisco, Morelos y Guanajuato y supera el promedio nacional de 16%.

Por Redacción

El chisme ya tiene cifra en Zacatecas: uno de cada cinco participantes del estado se considera mucho o algo chismoso, de acuerdo con el Ranking del carácter mexicano 2026, elaborado por TResearch y Consulta Mitofsky. Para quienes prefieren llamarlo “estar al pendiente”, la encuesta eligió una palabra menos diplomática.

Con 20 por ciento, Zacatecas aparece en el séptimo renglón del listado nacional. Aunque conviene leer la letra chiquita antes de presumir –o negar– el lugar: Jalisco, Morelos y Guanajuato registran exactamente el mismo porcentaje. Comparten cifra; el orden de la tabla no demuestra que unos cuenten más que otros.

El resultado zacatecano está cuatro puntos porcentuales por encima del promedio nacional, de 16 por ciento. Entre los vecinos, San Luis Potosí alcanza 21 por ciento; Aguascalientes y Durango, 15, y Coahuila, 17.

La cima del listado corresponde a Yucatán, donde 26 por ciento se reconoce mucho o algo chismoso, seguido de Oaxaca, con 23, y San Luis Potosí, con 21. En el extremo contrario está Tlaxcala, con seis por ciento. La encuesta registra lo que cada quien admite; no incluye una auditoría de sobremesas.

Tampoco hay sustento para cargarle toda la fama a las tías. En los resultados nacionales por edad, el porcentaje más alto corresponde a los jóvenes de 18 a 29 años, con 24 por ciento, frente a 16 entre quienes tienen de 30 a 49 y 14 entre las personas de 50 años o más. Ese desglose corresponde al país, no específicamente a Zacatecas.

El ejercicio reunió 14 mil 760 entrevistas en línea en las 32 entidades, del 11 de abril al 13 de octubre de 2026. Fue autoaplicado, con participantes reclutados mediante redes sociales y resultados ponderados. El documento no precisa cuántas entrevistas corresponden a Zacatecas y advierte que diferencias pequeñas entre estados no son significativas.

Los autores lo presentan como un ejercicio lúdico de autopercepción: mide cómo se describe la gente, no su conducta comprobada.

Por ahora, el dato es que en Zacatecas 20 por ciento lo admite. Al resto habrá que respetarle su respuesta, aunque tenga todos los detalles.

Fuente: Ranking del carácter mexicano · Edición 2026. Ranking chismoso. TResearch y Consulta Mitofsky.