7 de Cada 10 Perciben Desabasto de Medicinas

Encuesta de México Elige:

En Zacatecas, más de 300 trabajadores del IMSS marcharon por mejores salarios y denunciaron falta de insumos y fallas de equipo que, señalaron, han provocado la suspensión de cirugías.

Por Redacción

El 69.2 por ciento de los consultados por México Elige considera que existe desabasto de medicinas en el país. La percepción nacional sobre las carencias en salud encuentra un referente local en las demandas que llevaron a más de 300 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a marchar este martes 13 de octubre por la capital zacatecana.

La encuesta de octubre preguntó: “¿Considera que hay o no hay desabasto de medicinas en México?”. Casi siete de cada diez respondieron que sí, frente a 30.8 por ciento que considera que no.

En Zacatecas, el reclamo del personal del Seguro Social incluyó carencias de gasas, alcohol y ropa hospitalaria, además de fallas en equipos de esterilización que, de acuerdo con los manifestantes, han derivado en la suspensión de cirugías.

“No te vayas a enfermar porque no hay material” fue una de las consignas que acompañaron el recorrido desde las inmediaciones de la Plaza Bicentenario hasta las instalaciones de la Sección XXIX del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Lomas de la Soledad.

La movilización también tuvo una demanda salarial. Los trabajadores rechazaron la propuesta de incremento de 2.9 por ciento y exigieron un aumento de al menos 10 por ciento directo al sueldo base. Con la frase “Ya volvimos a salir los héroes del COVID”, reclamaron atención a sus condiciones laborales y a los recursos con los que atienden a los derechohabientes.

El estudio nacional también registra una evaluación dividida sobre las clínicas del Seguro Social: 37.2 por ciento califica el servicio como malo o pésimo, 37.8 por ciento como excelente o bueno y 25 por ciento como regular.

La calificación del servicio se ubica en 48.4, una disminución de 3.5 puntos respecto del mes anterior, de acuerdo con el indicador publicado por México Elige. Las opiniones positivas y negativas quedan separadas por apenas seis décimas de punto porcentual.

En la protesta zacatecana también hubo señalamientos contra la representación sindical. Algunos participantes la acusaron de no respaldar sus demandas y denunciaron presuntas amenazas de suspensión de contratos contra personal suplente que se sumara a las inconformidades.

El levantamiento de México Elige se realizó del 4 al 7 de octubre, antes de la marcha en Zacatecas. Por ello, sus resultados describen la percepción recogida previamente y no una evaluación de esa movilización.

La encuesta reunió 2 mil 248 entrevistas a mexicanos mayores de edad con acceso a dispositivos móviles y presencia en Facebook e Instagram. La firma reporta un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de más o menos 3.1 puntos porcentuales para la muestra general.

El 69.2 por ciento expresa una percepción nacional sobre el abasto. En las calles de Zacatecas, el reclamo tuvo una formulación concreta: contar con los insumos y equipos necesarios para atender a los pacientes.

Fuentes: México Elige, Sobre el país y los poderes del Estado, octubre de 2026, páginas 6, 12 y 36; Página 24 Zacatecas, edición del 14 de octubre de 2026, página 4.