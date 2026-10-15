Cada Vez Alcanza Menos Para la Canasta Básica

Se Mantienen Precios Elevados

Los precios elevados de productos de primera necesidad complican cada vez más la economía de las familias zacatecanas, que enfrentan dificultades para completar la despensa, mientras comerciantes reconocen que las ventas se mantienen bajas y no esperan una reducción significativa en los costos antes de que termine el año.

En los establecimientos dedicados a la venta de frutas, verduras y granos, los comerciantes señalan que el comportamiento de los precios afecta tanto a los consumidores como a sus propios negocios, pues las familias buscan productos más económicos y reducen sus compras para hacer rendir el dinero.

Hilda, comerciante, explicó que algunos productos mantienen precios elevados. Actualmente, la cebolla se vende en 45 pesos el kilo, mientras que el tomatillo llegó a los 35 pesos, situación que representa un gasto adicional para quienes acuden a surtir su despensa.

A este panorama se suma la baja afluencia de clientes. Beto, otro comerciante, señaló que los consumidores buscan precios más accesibles y evitan comprar aquellos productos que consideran demasiado caros, lo que repercute directamente en las ventas.

Los vendedores esperan que las condiciones mejoren; sin embargo, reconocen que no hay certeza de que los precios disminuyan en los próximos meses.

Uno de los productos que también preocupa es el frijol, alimento fundamental en la dieta de las familias mexicanas. De acuerdo con Juvenal, comerciante, durante las últimas semanas se registraron incrementos en su precio, situación que atribuye a la falta de lluvias y a la menor disponibilidad del grano.

Aunque Zacatecas destaca por su producción de frijol, los comerciantes advierten que la reducción de la cosecha limita la oferta y presiona los precios al alza, por lo que anticipan que el producto podría continuar encareciéndose.

Como referencia, el INEGI reportó que la inflación general anual en México se ubicó en 3.45 por ciento durante septiembre de 2026. En ese mismo mes, el jitomate registró un incremento mensual de 30.25 por ciento y la cebolla de 23 por ciento, dos productos que forman parte del consumo cotidiano de los hogares.

En este contexto, las familias deben ajustar sus compras, comparar precios y priorizar los alimentos indispensables, mientras los comerciantes permanecen a la expectativa de que las condiciones del mercado permitan recuperar las ventas y ofrecer costos más accesibles.