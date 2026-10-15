Decreto Sobre Redes Sociales Abre Debate en Escuelas de Zacatecas

Plantean Trabajar en Educación Digital y uso Responsable de Plataformas

La decisión del Gobierno federal de establecer medidas para que las plataformas digitales retiren contenidos relacionados con violencia, acoso, discriminación y otras conductas que puedan poner en riesgo a menores de edad vuelve a colocar en la discusión el uso de redes sociales entre niñas, niños y adolescentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto durante la conferencia matutina, con el propósito de reforzar la protección de menores en los espacios digitales. Entre los contenidos considerados de riesgo se encuentran los discursos de odio, abuso sexual, ciberacoso, autolesiones y aquellos que promuevan trastornos alimenticios.

En Zacatecas, la discusión sobre el uso de celulares y redes sociales dentro de las escuelas ya forma parte de la dinámica de algunos planteles, donde se han establecido medidas para regular el uso de dispositivos electrónicos y atender situaciones relacionadas con el acoso y otros riesgos que enfrentan los estudiantes en internet.

Las medidas, sin embargo, también han generado distintas posturas entre la comunidad educativa. Mientras docentes y especialistas consideran necesario establecer límites para reducir situaciones de acoso digital y otros problemas que pueden afectar a los menores, también se ha planteado la necesidad de trabajar en educación digital y en el uso responsable de estas herramientas.

Para madres y padres de familia, el tema tampoco se limita al horario escolar. Buena parte de las interacciones de niñas, niños y adolescentes ocurre fuera de los planteles, a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, por lo que la prevención también involucra a las familias.

Con el decreto federal, las plataformas digitales tendrán nuevas obligaciones frente a contenidos que puedan afectar a menores. En las escuelas, el reto continúa siendo cómo abordar el uso de la tecnología sin reducir la discusión únicamente a prohibir o permitir los teléfonos celulares.

La discusión, en ese sentido, alcanza tanto a las autoridades educativas como a docentes, familias y estudiantes, particularmente en torno a la forma en que niñas, niños y adolescentes utilizan las redes sociales y enfrentan los riesgos que existen en estos espacios.