Diputados Aprietan a Miranda por Negocios que Cierran y Obstáculos Para Generar Empleo

En su Comparecencia por el Quinto Informe de Gobierno

La inseguridad, la falta de conectividad aérea y carretera, el cierre de negocios y las dificultades para generar empleos formales fueron algunos de los principales cuestionamientos que enfrentó el secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, durante su comparecencia ante la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Industria y Minería, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.

Durante la sesión, las y los diputados cuestionaron al funcionario sobre las condiciones en las que se encuentra la economía estatal y los obstáculos que enfrenta Zacatecas para atraer nuevas inversiones y generar empleos.

Uno de los temas recurrentes fue la inseguridad y su impacto en la actividad económica. El diputado Jesús Eduardo Badillo Méndez pidió conocer si existe información sobre empleos perdidos, inversiones que se hayan detenido y negocios afectados por este problema, así como si el impacto se concentra en algunas regiones o alcanza a todo el estado.

También se cuestionó qué está haciendo la dependencia para mantener la confianza del sector empresarial y evitar que la inseguridad frene la llegada de nuevas inversiones.

A esto se sumaron los problemas de conectividad, particularmente la falta de vuelos y las condiciones de las carreteras. Legisladores señalaron que estas carencias colocan a Zacatecas en desventaja frente a otras entidades y dificultan tanto la llegada de empresas como la incorporación de jóvenes profesionistas al mercado laboral.

La diputada Ana María Romo Fonseca cuestionó además el costo de los vuelos desde Zacatecas y planteó la posibilidad de impulsar una aduana de puerto seco, mientras que otros legisladores pidieron conocer el impacto que tiene la infraestructura carretera en la economía estatal.

Otro de los puntos abordados fue el cierre de negocios en el Centro Histórico, relacionado con el incremento de rentas y otros costos de operación. El diputado Alfredo Femat Bañuelos preguntó qué alternativas existen para apoyar a los pequeños comerciantes que enfrentan estas condiciones.

La generación de empleos también estuvo sobre la mesa. Los legisladores cuestionaron cuánto le cuesta al estado generar cada empleo formal mediante proyectos apoyados por la Secretaría de Economía, así como el seguimiento que se da a los créditos y proyectos productivos impulsados por la dependencia.

En materia de inversión, se preguntó por los incentivos que ofrece Zacatecas para atraer empresas, las condiciones de competencia frente a otros estados y las estrategias para vincular a las nuevas inversiones con profesionistas y jóvenes egresados.

La participación de las y los diputados también incluyó temas como el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, comercio informal, innovación, economía circular, impuestos ecológicos, desarrollo de municipios considerados “dormitorio” y oportunidades de inversión para zacatecanos que radican en el extranjero.

Por su parte, el secretario Jorge Miranda Castro presentó los resultados de la dependencia en materia de crecimiento económico, generación de empleo, atracción de inversiones, fortalecimiento industrial, financiamiento y desarrollo productivo, y sostuvo que las acciones emprendidas durante la administración han permitido ampliar las oportunidades laborales y generar condiciones favorables para la inversión.

La comparecencia se realizó ante la Comisión Legislativa y no ante el Pleno del Congreso, situación que también fue cuestionada por el diputado Jesús Eduardo Badillo, quien consideró que la importancia del sector económico ameritaba la presencia del funcionario ante todas y todos los legisladores.