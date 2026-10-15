Maestros de Educación Física y Artística Protestan por Falta de Entrega de Bono

Piden Explicaciones en la Secretaría de Finanzas

Maestros estatales de educación física y artística mantienen acciones de protesta para exigir el pago de un bono de 690 pesos correspondiente al Día del Educador Físico, que se conmemora el 8 de octubre.

De acuerdo con los docentes, este apoyo se entregó al personal estatal hace tres años, con la expectativa de que se otorgara anualmente. Sin embargo, señalaron que el bono no les fue entregado durante 2025 ni en este año, mientras que los maestros del subsistema federal sí reciben el recurso cada año.

Los inconformes señalaron que durante lunes y martes tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde tuvieron un acercamiento con el titular de la dependencia. Según explicaron, el funcionario les pidió tiempo para buscar una solución, aunque hasta el momento no han recibido una respuesta concreta sobre el pago.

Ante la falta de una solución, este miércoles acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, debido a que, según les fue informado, el recurso para cubrir el bono tendría que gestionarse desde esa dependencia.

“Son 690 pesos, es una vez por año”, señalaron los docentes, quienes consideran que el monto no representa un gasto elevado para el Estado y que el principal obstáculo es la falta de voluntad para resolver el pago.

Los maestros también cuestionaron que el bono no haya sido contemplado en los últimos presupuestos, pese a que anteriormente sí se había entregado.

Durante la jornada, los trabajadores realizaron guardias en las instalaciones y señalaron que permanecerían atentos a una respuesta. Explicaron que este miércoles se retirarían alrededor de las 15:00 horas, pero, de no existir una solución, regresarían para continuar con las acciones de protesta.

Los docentes advirtieron que podrían tomar nuevamente las instalaciones de la Secretaría de Finanzas si no reciben una respuesta favorable sobre el pago del bono que, aseguran, corresponde por igual a los trabajadores estatales de educación física y artística.