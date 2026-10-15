Ulises Mejía Haro Consolida su Fuerza Territorial en Zacatecas

“Aquí Nadie se Rinde ni se Baja”

En medio de las definiciones políticas rumbo a 2027, Ulises Mejía Haro continúa recorriendo Zacatecas, fortaleciendo su estructura de Un Movimiento Honesto y refrendando la unidad de sus equipos en las distintas regiones del estado.

A través de encuentros con liderazgos y estructuras territoriales, el legislador federal con licencia mantiene activa una organización que apuesta por la participación de los equipos en la construcción de una alternativa para Zacatecas.

Mejía Haro ha reiterado que el movimiento continuará sus actividades y que las decisiones sobre su futuro deberán construirse con la participación de quienes lo integran, privilegiando la unidad, la dignidad y el respeto a la voluntad de la gente.

“Aquí nadie se rinde ni se baja. Seguiremos firmes, organizados y echados pa’ delante, demostrando que el trabajo todo lo vence”, expresó durante sus encuentros con integrantes del movimiento.