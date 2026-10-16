Compra de AT&T Ayudará a Mejorar el Internet en México: Sheinbaum

Rechaza las Críticas a la Adquisición

Ciudad de México (El Universal).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la compra de AT&T México por parte de un consorcio integrado por Grupo Televisa y Fintech Holdings podría impulsar la competencia en el sector de telecomunicaciones y mejorar el servicio de internet en el país.

En su conferencia matutina, la Mandataria federal señaló que corresponde a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones revisar que la operación cumpla con la ley y garantice condiciones de competencia en el mercado.

Sheinbaum explicó que AT&T decidió vender sus operaciones en México, entre otros factores, por su interés en concentrar sus inversiones en Estados Unidos, donde enfrenta una creciente competencia en telefonía e inteligencia artificial.

La Presidenta indicó que su gobierno busca promover la participación de más empresas y ampliar la cobertura de internet, particularmente en las zonas que actualmente carecen de este servicio.

Como parte de esta estrategia, recordó que se planteó un mecanismo para que las empresas de telecomunicaciones puedan descontar una parte del pago por el uso del espectro radioeléctrico a cambio de garantizar una mayor cobertura. Sin embargo, precisó que hasta el momento no se ha presentado una propuesta al respecto.

La Mandataria rechazó las críticas a la adquisición y sostuvo que, independientemente de quién hubiera comprado la empresa, habría cuestionamientos a la operación.

Aseguró que el objetivo de su administración es fortalecer la competencia y mejorar los servicios para los usuarios.