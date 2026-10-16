Concluye Ejercicio de Glosa en el Congreso

Con la Comparecencia del Secretario de Salud

En el marco de la Glosa con motivo del Quinto Informe de Gobierno, este jueves 15 de octubre compareció ante las y los legisladores integrantes de la Comisión Legislativa de Salud, el Titular de la Secretaría de Salud, Dr. Uswaldo Pinedo Barrios, quien expuso las acciones emprendidas durante el periodo que se informa en la dependencia a su cargo.

De acuerdo al formato aprobado al interior de la JUCOPO, el funcionario dio un mensaje inicial, y posteriormente las y los diputados le hicieron cuestionamientos, de los cuales recibieron respuestas directas por parte del compareciente.

Comenzó con las participaciones de las y los legisladores la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, definió a la Secretaría de Salud como una de las más nobles y entregadas de la Administración Pública estatal. Se refirió al tema de la transferencia al sistema IMSS Bienestar, recordando la necesidad de armonizar la Ley General de Salud para el estado de Zacatecas para que se regulen las nuevas responsabilidades y obligaciones que le competen ahora a la federación. Hizo un llamado al responsable del IMSS Bienestar para que tenga más voluntad, para que de manera conjunta atienda a las y los zacatecanos. Solicitó saber en qué consisten los trámites para atención de pacientes de cáncer de mama, y qué ha pasado con todo lo relacionado a la prestación del servicio de aborto.

Posteriormente, la diputada Karla Esmeralda Rivera Rodríguez habló de los retos que se tienen en materia de salud mental, por lo que cuestionó sobre las acciones concretas que se toman desde la dependencia ante la crisis que vive la entidad en este tema, sobre todo, al saber que la Zacatecas ocupa el primer lugar en depresión del país.

La diputada Ma. Teresa López García preguntó al compareciente que, si en este momento se entrega el convenio de renovación del IMSS Bienestar, lo firmaría, ante las problemáticas que se enfrentan actualmente; también cuestionó al funcionario si conoce las bodegas del almacenamiento de medicamentos con que cuenta la secretaría, y si sabía que tienen más de 4 mil medicamentos caducados, y pidió saber a cuánto asciende el importe total de ese medicamento y qué se puede hacer con ese recurso; por otra parte, solicitó saber cuántos equipos bio médicos están descompuestos, el porcentaje de abasto de medicamentos para enfermedades crónico degenerativas, cuál ha sido el incremento o decremento de las enfermedades en los últimos cinco años, y el comportamiento de abastecimiento en clínicas al día de hoy.

Por su parte, la diputada Ma. Elena Canales Castañeda solicitó al compareciente informar sobre las caravanas de salud realizadas en instituciones educativas, cuáles fueron los principales hallazgos en materia de peso, talla y demás parámetros de salud, y las acciones a implementar para atender los problemas identificados, en particular, qué mecanismo garantiza que cada niña, niño, o adolescente, reciba seguimiento individual y acceda a los servicios médicos necesarios y, qué protocolos se aplican para proteger la información personal y clínica del alumnado. En materia de recursos humanos, pidió saber las especialidades específicas de nuevas contrataciones, cuántos son egresados de la UAZ, y bajo qué criterios se asignan a cada municipio.

En su momento, el diputado Roberto Lamas Alvarado agradeció la labor humanitaria de los trabajadores de la Secretaría de Salud, y reflexionó sobre la responsabilidad del Poder Legislativo de generar las condiciones para que la dependencia cuente con un presupuesto justo. Por otra parte, analizó el discurso contra la realidad que se vive, y pidió al funcionario explicar porqué existen insumos en almacenes que no se distribuyen, solicitando que se asuman las responsabilidades ante las necesidades y carencias con que cuentan las diferentes clínicas en la entidad.

La diputada Isadora Santivañez Ríos aseguró que no se puede presumir un sistema de salud fortalecida cuando los pacientes tienen la necesidad de buscar sus medicamentos, y cuando las enfermeras, médicos y personal administrativo tienen que poner de su bolsa los insumos para dar atención a los pacientes. Habló de falta de médicos en comunidades y carencias en los centros de salud, necesidad de insumos en hospitales y falta de atención. Preguntó cuál es el porcentaje real de abasto de medicamento, cuántas cirugías se han pospuesto por falta de insumos, cuántos pacientes han tenido que adquirir los insumos necesarios para su atención médica con sus recursos, y qué medidas se están tomando para resolver estas carencias. Y cuestionó qué podría pedirle a la federación para que ayude a solucionar las problemáticas que se tienen en la entidad.

El legislador Santos Antonio González Huerta se refirió al cambio que el país y el Estado viven y que da paso a un nuevo modelo que permite que la salud sea un derecho. Hizo un recuento de la política en materia de salud que se aplica actualmente, reconociendo que aún existen retos que obligan a redoblar esfuerzos, para que también la Legislatura asuma su papel para trabajar en beneficio de las y los zacatecanos.

Finalizó las participaciones la diputada Karla Guadalupe Estrada García, reconoció que en la Secretaría de Salud hacen lo que pueden con lo que tienen, pues dijo, tienen muy poco presupuesto. Aseguró que el sector salud se encuentra totalmente colapsado, y están en una situación muy grave. Recordó los distintos modelos por los que ha transitado el sistema de salud desde el 2018. Pidió se informe el proceso de transferencia que se vive actualmente, y detalle los recursos con que aún cuenta el Estado. También cuestionó sobre el convenio de colaboración para la transferencia al IMSS Bienestar, por la etapa actual de transferencia, componentes pendientes y fecha prevista para por fin concluirla.

Durante su mensaje, el titular de la Secretaría de Salud, Dr. Uswaldo Pinedo Barrios, presentó la información referente a la administración pública de la Secretaría de Salud durante el último año. Dio detalles de cifras y actualizaciones que dijo, ponen de manifiesto la transformación que ha elevado el nivel de atención médica que se brinda en Zacatecas.

Destacó la consolidación de la capacidad instalada en las Redes Integrales de Servicios de Salud, con la operación de 267 unidades médicas, 20 unidades de apoyo y la fuerza laboral de 8 mil 475 trabajadores, que garantiza la funcionalidad del sistema de salud y se logra el 98 por ciento de acceso gratuito oportuno.