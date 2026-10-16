Piden Reconocer Avances en Atención a la Pérdida Perinatal

Cuestionan Propuesta a la Diputada Karla Estrada

La atención a las mujeres que enfrentan la muerte de sus bebés antes del nacimiento volvió a generar señalamientos en el ámbito legislativo. Diorela Sánchez Grijalva, representante de la asociación civil Ángeles Iluminando Sonrisas, acusó que la diputada Karla Estrada García pretende trabajar en una nueva iniciativa sin reconocer los antecedentes que, asegura, existen en Zacatecas.

La representante de la organización recordó que en 2024 se aprobó una ley relacionada con la atención a madres que atraviesan por una pérdida perinatal. Por ello, manifestó su inconformidad luego de que, según su testimonio, la legisladora le comentara que en el Congreso local no había trabajo previo sobre el tema.

Sánchez Grijalva consideró que antes de impulsar nuevas propuestas es necesario conocer lo que ya se ha construido y tomar en cuenta la experiencia de las familias y organizaciones que han acompañado estos procesos.

En tanto, Violeta Cerrillo subrayó que uno de los principales avances es que la atención quede establecida como una obligación y no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones. También resaltó el acompañamiento que se brinda a mujeres que enfrentan el duelo por la pérdida de sus bebés.

El reclamo de la asociación pone sobre la mesa la importancia de dar continuidad al trabajo legislativo y garantizar que las familias encuentren apoyo institucional en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

La postura de la diputada Karla Estrada García sobre estos señalamientos y los alcances de la propuesta que prepara no fueron incluidos en la información proporcionada para esta publicación.