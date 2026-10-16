Rescatan a Gatito Lesionado en la Colonia Lázaro Cárdenas

Buscan Apoyo y Hogar

Elementos de Protección Civil Estatal rescataron a un gatito que quedó atrapado en un barandal sobre la calle Veracruz, en la colonia Lázaro Cárdenas de la capital zacatecana.

Los rescatistas Jesús Velázquez y Manuel Oliva atendieron al felino, quien presentaba diversas lesiones y evidentes golpes. Tras liberarlo, fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención médica, donde se reporta estable.

Sin embargo, el caso aún requiere del apoyo de la ciudadanía, pues se buscan donativos para cubrir los gastos veterinarios del pequeño animal.

Además, se encuentra disponible para adopción, por lo que se espera encontrar una familia responsable que pueda brindarle los cuidados necesarios y un entorno seguro.

Las personas interesadas en contribuir con los gastos médicos o darle un hogar pueden solicitar información a través de los contactos de quienes están al pendiente de su recuperación.

Con estas acciones, se busca que el gatito supere sus lesiones y tenga una segunda oportunidad en un hogar donde reciba protección y cariño.