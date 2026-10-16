Seguridad y Corrupción Concentran las Preocupaciones del País

Encuesta de México Elige:

Dos de cada tres respuestas señalan estos problemas; la economía gana peso entre las inquietudes de los mexicanos, según México Elige.

La seguridad y la corrupción dominan las preocupaciones de los mexicanos. Juntas concentran 67.1% de las respuestas sobre cuál es el principal problema del país, de acuerdo con la encuesta nacional de octubre de México Elige.

Al agrupar inseguridad, narcotráfico y violencia, la seguridad reúne 34.5% de las menciones. La corrupción alcanza 32.6% y destaca como el problema individual más señalado: por sí sola recibe más respuestas que cualquier otro asunto del listado.

El desglose permite dimensionar esa preocupación. Después de la corrupción aparecen la inseguridad, con 17.5%; el narcotráfico, con 10.5%, y la violencia, con 6.5%.

Frente a septiembre, las menciones relacionadas con seguridad bajaron de 39.6 a 34.5%, una diferencia de 5.1 puntos porcentuales. Sin embargo, el conjunto conserva el primer lugar entre las categorías de la encuesta.

La economía se mueve en sentido contrario. Los problemas vinculados con el costo de vida, los bajos salarios, la crisis económica y el desempleo pasaron de 8.6 a 12.2% de las respuestas. El incremento fue de 3.6 puntos en un mes, aunque esta categoría permanece en cuarto lugar.

Los asuntos sociales reúnen 14.7%. Dentro de ellos, la salud representa 4.4% de las menciones y la educación, 4.3%.

La encuesta retrata las prioridades de la población: mide qué problema consideran más importante, no la incidencia de delitos ni la magnitud de cada carencia.

El estudio se realizó del 4 al 7 de octubre, mediante 2,248 entrevistas a mexicanos mayores de edad con dispositivos móviles y presencia en Facebook e Instagram. México Elige reporta un nivel de confianza de 95% y un margen de error de ±3.1%, con ajuste por diseño muestral.