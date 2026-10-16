Suspenden Comparecencia de Le Roy Barragán por Problema de Salud

Al Comenzar la Ronda de Cuestionamientos

La comparecencia del secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, ante el Congreso de Zacatecas quedó inconclusa este jueves, luego de que el funcionario presentara un problema de salud relacionado con su presión arterial durante la sesión de glosa del Quinto Informe de Gobierno.

Barragán Ocampo había iniciado su exposición ante la Comisión Legislativa de Turismo, donde presentó las principales acciones realizadas por la dependencia durante el quinto año de administración estatal, particularmente en materia de promoción, conectividad, turismo de reuniones, eventos deportivos, Pueblos Mágicos y capacitación del sector.

Entre los datos expuestos destacó una inversión superior a 6.1 millones de pesos para promoción turística, así como la realización de 84 callejoneadas que, de acuerdo con las cifras presentadas, reunieron a más de 28 mil personas.

También informó sobre la participación de Zacatecas en eventos turísticos nacionales e internacionales, la realización de siete viajes de familiarización y acciones de promoción que, aseguró, alcanzaron más de 3.4 millones de visualizaciones.

En materia de turismo de reuniones, señaló que mediante el Buró de Convenciones se concretaron 64 eventos, con la participación de más de 63 mil asistentes.

Sin embargo, cuando comenzaba la ronda de cuestionamientos por parte de las y los diputados, el secretario tuvo que retirarse del recinto debido al malestar que presentó.

La presidenta de la Comisión Legislativa de Turismo, Dayanne Cruz Hernández, decretó un receso de 10 minutos para esperar el posible regreso del funcionario.

El tiempo transcurrió sin que la comparecencia pudiera reanudarse, por lo que los cuestionamientos de las y los legisladores quedaron pendientes.

Hasta el momento, no se ha informado si la comparecencia será reprogramada para concluir la ronda de preguntas.