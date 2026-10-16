UDC y TREZAC Firman Convenio Para Afiliar Autos de Procedencia Extranjera

Vehículos de Alta Gama o de Lujo Quedan Excluidos

La Unión Democrática Campesina (UDC) y Trámites en el Estado de Zacatecas (TREZAC) firmaron un convenio para ofrecer la afiliación de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como autos chocolate, con el propósito de atender a propietarios que no lograron completar el trámite durante el programa federal de regularización.

Durante el acto, encabezado por Juan González Guerra, dirigente nacional de la UDC, y Héctor Francisco Castañón González, representante de TREZAC, se informó que el esquema está dirigido principalmente a personas del campo y contempla unidades modelo 2019 y anteriores. Los vehículos considerados de alta gama o de lujo quedan excluidos.

Castañón González señaló que, pese a que miles de automóviles fueron regularizados en Zacatecas, otros propietarios se quedaron sin concluir el procedimiento, luego del cierre del programa.

De acuerdo con los representantes, entre los requisitos para la afiliación se encuentran el título del vehículo debidamente endosado y un comprobante de domicilio. El trámite tendrá una vigencia anual y deberá actualizarse cada año.

Por su parte, Juan González Guerra aseguró que los folios entregados a los afiliados les permitirían circular en 14 estados del país. Según las cifras proporcionadas por la organización, cuentan con alrededor de dos millones de afiliados en esas entidades, mientras que en Zacatecas estiman un promedio de siete mil vehículos afiliados.

Sin embargo, es importante distinguir entre la afiliación promovida por estas organizaciones y la regularización oficial de una unidad. El Gobierno federal informó que el programa extraordinario para regularizar vehículos usados de procedencia extranjera concluyó el 31 de diciembre de 2025.

Por ello, los propietarios deben verificar el alcance legal de los documentos que reciban, ya que una afiliación no equivale por sí misma a la importación definitiva ni acredita la regularización oficial del automóvil. También es recomendable confirmar las disposiciones de tránsito aplicables antes de circular fuera del estado.