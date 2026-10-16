Zacatecas Formalizará en las Próximas Semanas su Primer Consejo Ciudadano/Empresarial

Re-Evolution

Tras tres meses de trabajo entre empresarios y líderes de distintos sectores, el organismo ya cuenta con objetivos, estructura y reglamento definidos; nace del respaldo de más del 95% de los más de 750 empresarios consultados en julio pasado.

Este será un organismo impulsado por iniciativa de un amplio grupo de empresarios del estado para dar seguimiento ciudadano al desarrollo económico de la entidad. Entre agosto y septiembre se celebraron tres reuniones de trabajo con representantes de distintos sectores, de las que ya surgieron los documentos que definen sus objetivos, su estructura y su reglamento. Su constitución formal es inminente.

La iniciativa nació a finales de julio, cuando más de 750 empresarios se reunieron en Vinícola Campo Real para escuchar un diagnóstico de la situación económica y política de México, a cargo de los especialistas Macario Schettino y Jesús Silva Herzog Márquez. Al cierre del encuentro, una encuesta aplicada entre los asistentes reveló que el 95% consideraba necesario crear un consejo ciudadano independiente del gobierno en turno, y el mismo porcentaje respaldó además un mecanismo propio de medición pública para dar seguimiento a los compromisos del próximo gobierno estatal.

Los asistentes concluyeron que era necesario asumir una postura proactiva, y no reactiva, ante la realidad y, en particular, ante el entorno gubernamental y político de Zacatecas. Se decidió impulsar un organismo ciudadano que promueva y dé seguimiento al crecimiento económico del estado, en la línea de iniciativas similares como el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica y Jalisco Cómo Vamos.

Eduardo López Muñoz, presidente de Grupo Islo y principal promotor de la iniciativa, lo explica así:

“Académicos, artistas, líderes de opinión, empresarios, obreros y campesinos… todos y cada uno de los ciudadanos tenemos ideas que proponer y acciones que realizar para que Zacatecas sea mejor, en lo económico y lo cultural, en la política y en nuestra vida diaria en general. No todo debemos dejarlo en manos del gobierno; la ciudadanía organizada tiene mucho que aportar para construir una mejor realidad”.

Con esta visión, el Consejo ya cuenta con una propuesta formal que define sus objetivos y propósito –crear mecanismos de fomento económico, articular la experiencia de empresarios, academia y gobierno, e impulsar el crecimiento de la economía local– así como su estructura de operación y su reglamento interno.

Cuauhtémoc Calderón Galván, empresario zacatecano que ha participado en las reuniones de trabajo, lo resume así:

“La idea es que, ante los retos y dificultades, no nos quedemos esperando soluciones de afuera o nada más del gobierno. Debemos activarnos y movilizarnos, con nuestra capacidad, junto al gobierno local y federal. Quedarnos de testigos no es opción”.

La formalización del Consejo Ciudadano / Empresarial se dará a conocer en breve, al igual que sus integrantes y el arranque de sus actividades.

Atentamente

Comité organizador de Re-Evolution