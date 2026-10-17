Desde el Hospital, León XIV Retoma su Agenda Diplomática

Pide una Tregua a Putin

El pontífice solicitó permitir la entrada de alimentos y asistencia médica, así como la evacuación segura de habitantes de Oleshky, mientras continúa su recuperación posoperatoria.

Por Redacción / Página 24

Todavía hospitalizado y a tres días de una cirugía pulmonar, el papa León XIV retomó gestiones diplomáticas sobre la guerra en Ucrania. Este viernes 16 de octubre habló por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, para pedir una tregua humanitaria en Oleshky, ciudad de la región de Jersón bajo ocupación rusa.

La petición tiene objetivos concretos: permitir la llegada de alimentos y asistencia médica, además de facilitar la evacuación voluntaria y segura de la población civil. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el pontífice expresó su preocupación por la emergencia y reiteró la disposición del Vaticano a promover el diálogo y la paz.

El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, explicó que la iniciativa partió del propio Papa para interceder por una ciudad sitiada donde, según su declaración, permanecen alrededor de dos mil civiles que necesitan ayuda y vías de salida.

Parolin consideró alentador que Putin atendiera la llamada, aunque expresó su esperanza de que el contacto se traduzca en acciones para proteger a los habitantes.

Desde Moscú, el Kremlin informó que Putin respaldó la iniciativa para facilitar suministros y garantizar la seguridad de la población, y manifestó disposición a cooperar, según Reuters. La respuesta no detalló una fecha de inicio ni las condiciones de un cese al fuego.

La gestión ocurre mientras León XIV sigue convaleciente en el hospital Gemelli de Roma. El 13 de octubre le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho; el Vaticano informó que el análisis confirmó un adenocarcinoma pulmonar y que la intervención concluyó sin complicaciones.

El parte médico de este viernes reportó una mejoría constante y la continuación de la fisioterapia respiratoria. Ese mismo día, el pontífice celebró misa para personal del hospital y recibió por separado a los cardenales Luis Antonio Tagle y Baldo Reina: actividades que muestran la reanudación de tareas de gobierno y diplomacia mientras permanece bajo atención médica.