Docentes de Prepa II Toman Plantel por la Suspensión de Prestaciones

Exigen Explicaciones Sobre el Manejo Financiero de la UAZ

La inconformidad por la suspensión de prestaciones laborales llevó a docentes de la Preparatoria II de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a tomar las instalaciones del plantel y exigir a la rectoría explicaciones sobre el manejo financiero de la institución.

La protesta se produjo luego de que el rector, Ángel Román Gutiérrez, anunciara que se suspendería el pago de algunas prestaciones para priorizar el cumplimiento de los salarios durante el resto del año.

Gabriela Álvarez, docente participante en la movilización, señaló que el personal necesita respuestas sobre los adeudos y las medidas que implementará la administración universitaria para cubrir los compromisos laborales pendientes.

Explicó que algunas prestaciones pueden tardar hasta un año en ser pagadas, por lo que el anuncio de suspender la prima de antigüedad y otros conceptos motivó al grupo a manifestarse.

Los inconformes solicitaron la presencia del rector en el plantel para que informe directamente sobre la situación financiera de la UAZ y precise cómo se garantizará el cumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores.

La toma de las instalaciones ocurrió en una jornada en la que las clases presenciales fueron suspendidas, luego de una riña registrada el jueves, en la que presuntamente estuvieron involucrados estudiantes y jóvenes ajenos a la institución.

Sobre este hecho, Álvarez cuestionó la falta de información oportuna por parte de las autoridades universitarias. Aseguró que, pese a una reunión con padres de familia realizada el jueves, no se les notificó directamente sobre lo ocurrido y que algunos estudiantes se enteraron del cambio a clases en línea durante la noche.

Los maestros advirtieron que mantendrán las movilizaciones si no reciben una respuesta de rectoría. Además, anticiparon que el próximo lunes podrían sumarse docentes de otras unidades académicas para realizar paros escalonados y reiterar sus demandas.